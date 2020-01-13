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Украинцы начнут получать больше денег: кому стоит ожидать роста доходов

STYLERЖизнь    13.01.2020 - 13:02
Украинцы начнут получать больше денег: кому стоит ожидать роста доходов
Зарплаты в Украине (Коллаж РБК-Украина)

Зарплаты украинцев начнут подниматься уже в первом квартале 2020 года

В 2020 году украинцы могут ожидать на существенное повышение заработных плат и своих доходов. И эти повышения коснутся не только минимальных зарплат, как утверждают эксперты.

Специалисты утверждают, что в первом квартале нового года, зарплаты украинцев вырастут на 700-900 гривен и составят в среднем 11600-11800 гривен, пишет издание "Сегодня".

"Увеличение заработков связано с продолжающейся индексацией зарплат в корпоративном и госсекторе (ежегодный пересмотр соцстандартов) и необходимостью удерживать персонал на фоне оттока кадров за границу", - считает глава Совета предпринимателей при Кабинете министров Украины Андрей Забловский.

Другие специалисты отмечают, что продолжающаяся трудовая миграция приводит к дефициту рабочей силы в Украине и это вынуждает работодателей увеличивать зарплаты.

Другим фактором, который повлияет на повышение зарплат в частном секторе является повышение минимальной зарплаты с 4723 гривен на 550 гривен. И это потянет за собой повышение всех зарплат в государственном секторе.

Однако некоторые специалисты считают, что в январе зарплаты сильно не вырастут, так как было много выходных и праздничных дней, а после того, как украинцы вернутся к нормальным графикам работы, доходы начнут снова расти и это повлияет на общий показатель зарплат за первый квартал.

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