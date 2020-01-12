Изменения коснутся каждого: раскрыты детали изменения закона "О труде"

Работа (коллаж РБК-Украина)

Нововведения в законодательстве отразятся на жизни каждого работающего украинца

Закон "О труде" в Украине будет регулировать трудовые отношения между работодателями и наемными работниками. В Верховную Раду подан подготовленный правительством законопроект "О труде", который должен заменить Кодекс законов о труде (КЗоТ), действующий с 1971 года. Украинцев ожидает ряд новшеств в сфере трудового права.

Будущий закон "О труде" небольшой – в нем всего 98 статей и весьма объемные заключительные положения, которые вносят изменения или отменяют несколько десятков законов, в том числе и действующий КЗоТ.

Что изменилось:

Подробный письменный договор между работником и работодателем становится обязательным и является основным документом при решении трудовых споров.

В договор работник имеет право внести индивидуальные предложения по штрафам и компенсациям за нарушение работодателем условий договора (например, задержка зарплаты). Но только при обоюдном согласии сторон.

Отменена необходимость получения согласия работника на его перевод на временную или постоянную работу на том предприятии, где он работает, либо на другое предприятие, в другую местность.

Испытательный срок зафиксирован не более 3 месяцев. Сейчас 1 месяц для рабочих профессий, до 3 месяцев для специалистов и до 6 месяцев – для руководителей.

Запрещается любая дискриминация в сфере трудовых отношений в зависимости от расы, цвета кожи, политических, религиозных и других убеждений, пола, сексуальной ориентации, происхождения, возраста, состояния здоровья и т. д. Запрещается любое предвзятое отношение в сфере труда и моббинг (травля), неодинаковая оплата труда за аналогичную работу. Эти положения есть и в действующем законодательстве, но расширены, например, в части моббинга, состояния здоровья.

Трудовые книжки переводятся в электронную форму.

Отпуск за свой счет увеличен с 15 до 30 календарных дней.

График работы: в пределах 40-часовой рабочей недели возможно установление гибкого графика и удаленной работы. Сейчас это не урегулировано.

Стало больше разновидностей трудовых договоров. Смысл их в том, что работнику идет страховой стаж, необходимый для пенсии.

Установлена доплата за работу в тяжелых, вредных и опасных условиях труда – не менее 4% от зарплаты.

Отменена натуральная оплата труда по решению работодателя (зерном, сахаром и т. д.), только деньгами.

Вводятся различные сроки предупреждения о будущем увольнении: для отработавшего меньше 6 месяцев – за 15 дней, год и более – за 30 дней, 5 лет и более – 60 дней, свыше 10 лет – 90 дней.

Работника можно уволить немедленно, без его согласия, но оплатив ему двойную зарплату, например, не за два месяца, а за четыре месяца вперед. Сейчас такой нормы нет.

Работника можно уволить без его согласия, если он болеет не только 120 дней подряд, но и свыше 150 календарных дней в течение года. А также если он 10 дней не был на работе и неизвестно где он, а связи с ним нет. Сейчас надо дождаться выхода на работу либо выяснить, что работник, например, умер.

Работник может потребовать увольнения по срочному трудовому договору, если работодатель не выполняет условия договора: не платит зарплату, не обеспечивает работой. Но при этом обязан подать доказательства.

Исключены такие статьи как увольнение за прогул, появление в нетрезвом состоянии или под воздействием наркотиков, воровство. Это расценивается как нарушение трудового договора и в нем это должно быть указано.

Эксперты отмечают как плюсы, так и минусы законопроекта. Президент Всеукраинской ассоциации кадровиков Виктория Липчанская считает, что нужны дополнительные нормы регулирования отношений между работодателем и наемным рабочим.

"Я не вижу в новом законопроекте дополнительных норм, позволяющих уволить работающего сотрудника. Но есть неприятные моменты для тех, кто много болеет. Это норма об увольнении без согласия работника, если он находился на больничном 150 и более дней в году. Сейчас можно уволить человека, болеющего 4 месяца, но подряд. То есть можно проболеть 119 дней, выйти на день на работу и снова уйти на больничный. Исключенные статьи об увольнении за прогул, пьянство, воровство, невыполнение своих обязанностей, как я понимаю, будут считаться нарушением трудового договора, и на этом основании работник может быть уволен", - считает эксперт.