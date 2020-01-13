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Українці почнуть отримувати більше грошей: кому варто очікувати зростання доходів

STYLERЖиття    13.01.2020 - 13:02
Українці почнуть отримувати більше грошей: кому варто очікувати зростання доходів
Зарплати в Україні (Колаж РБК-Україна)

Зарплати українців почнуть підніматися вже в першому кварталі 2020 року

В 2020 році українці можуть очікувати на суттєве підвищення заробітних плат і своїх доходів. І ці підвищення торкнуться не тільки мінімальних зарплат, як стверджують експерти.

Фахівці стверджують, що в першому кварталі нового року, зарплати українців виростуть на 700-900 гривень і становитимуть в середньому 11600-11800 гривень, пише видання "Сьогодні".

"Збільшення заробітків пов'язане з подальшою індексацією зарплати в корпоративному і державному секторі (щорічний перегляд соцстандартів) і необхідністю утримувати персонал на тлі відтоку кадрів за кордон", - вважає голова Ради підприємців при Кабінеті міністрів України Андрій Забловський.

Інші фахівці відзначають, що тривала трудова міграція призводить до дефіциту робочої сили в Україні і це змушує роботодавців збільшувати зарплати.

Іншим фактором, який вплине на підвищення зарплат у приватному секторі є підвищення мінімальної зарплати з 4723 гривень на 550 гривень. І це потягне за собою підвищення всіх зарплат у державному секторі.

Однак деякі фахівці вважають, що в січні зарплати сильно не зростуть, так як було багато вихідних і святкових днів, а після того, як українці повернуться до нормальних графіків роботи, доходи почнуть знову зростати і це вплине на загальний показник зарплат за перший квартал.

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