Украинцы начали активно продавать приглашения в Clubhouse: сколько стоят инвайты

Отметим, что в настоящее время приложение доступно только для владельцев iPhone (для пользователей iOS), однако недавно компания объявила о планах работы над сервисом для Android - ведь ажиотаж вокруг Clubhouse растет, особенно после того, как Илон Макс и Марк Цукерберг дали в этой соцсети интервью. Так, в Клабхаусе можно встретить немало известных людей и знаменитостей.

По правилам, после регистрации в Clubhouse новый пользователь получает 2 инвайта и может приглашать друзей. Некоторые украинцы решили подзаработать на таких пригласительных в клуб, и предлагают их купить.

На сайте объявлений можно увидеть цены от 100 гривен до 2 тысяч. При этом часто указывается возможность поторговаться.

Основной механизм сделок предлагается такой: сначала желающий купить инвайт устанавливает приложение, потом передает номер телефона продавцу, тот отправляет приглашение, и уже после этого происходит оплата.

Украинцы продают инвайты в Clubhouse (фото: скрин olx.ua)

Clubhouse состоит из "комнат" и "клубов" по интересам, взаимодействовать в которых можно только голосом и только в режиме реального времени. Сервис предлагает широкий выбор клубов и виртуальных комнат с разговорами на разные темы: ток-шоу, музыка, нетворкинг, свидания, выступления, политические дискуссии и прочее. Пользователям соцсети запрещено записывать информацию, полученную в Clubhouse и воспроизводить ее без разрешения соцсети, хотя отдельные разговоры уже начали выкладывать на YouTube.