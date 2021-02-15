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Что такое Clubhouse и почему все хотят туда попасть. Ответы на волнующие вопросы

Новина українською → Понедельник 15 февраля 2021 16:09
Что такое Clubhouse и почему все хотят туда попасть. Ответы на волнующие вопросы Рассказываем, что такое Clubhouse (фото: unsplash.com)
Автор: Светлана Мащенко

С начала 2021 года многие заговорили о приложении Clubhouse, которое является в некотором смысле загородным клубом, где можно пообщаться с Илоном Маском или Марком Цукербергом. Но попасть туда можно только по специальным инвайтам (приглашениям).

Что же такое приложение Clubhouse? И как стать его частью? Читайте подробно в материале Styler.

Что такое Clubhouse?

Clubhouse - это эксклюзивное приложение для социальных сетей, доступное только по приглашениям. Оно представляет собой гибрид конференц-связи, Talkback-радио и Houseparty.

Основано приложение на аудио-чате, в котором пользователи могут слушать разговоры, интервью и обсуждения между интересными людьми на различные темы. А вот вход в Clubhouse только по приглашению. Вы не можете его просто скачать и создать учетную запись. Инвайт вам должен отправить уже существующий член.

После присоединения вы можете выбирать интересующие темы - технологии, книги, бизнес или здоровье. И чем больше информации вы предоставите приложению про свои интересы, тем больше разговоров и людей Clubhouse порекомендует вам.

"Комната для переговоров" похожа на конференц-связь, но там некоторые люди разговаривают, а большинство слушают. При этом живую беседу можно записывать.

Что такое Clubhouse и почему все хотят туда попасть. Ответы на волнующие вопросы

Рассказываем, что такое Clubhouse (фото: unsplash.com)

Как получить приглашение в клуб?

Чтобы присоединиться, пользователь Clubhouse должен отправить инвайт из своего приложения, дающий вам доступ к настройке учетной записи. Если вас пригласили, вы увидите текстовую ссылку на ваш номер телефона, которая направит на страницу регистрации в приложении.

Однако пользователи Clubhouse не могут просто отправить приглашение любому, кто хочет присоединиться, ведь существующим пользователям поначалу доступны только два приглашения.

Какое отношение к приложению имеет Илон Маск?

Clubhouse существует с марта 2020 года. Но совсем недавно это стало мейнстримом, когда Илон Маск провел аудиочат в Clubhouse с генеральным директором Robinhood Владом Теневым.

Мероприятие превысило лимит переговорной комнаты приложения и транслировалось в прямом эфире на YouTube.

На 1 февраля 2021 года Clubhouse насчитывает уже 2 миллиона пользователей (в мае 2020-го было 1500). Теперь Clubhouse оценивается в 1 миллиард долларов.

Как получить инвайт в Clubhouse

Ранее мы писали, что в приложении "Дія" появятся новые услуги.

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