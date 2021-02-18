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Українці почали активно продавати запрошення в Clubhouse: скільки коштують інвайти

Автор: Володимир Костирін

Новий додаток Clubhouse стрімко набирає популярність, а кількість користувачів вже перевищила 3 мільйони, при тому, що долучитися до "клубу" юзери можуть тільки за запрошеннями. Оскільки попит породжує пропозиції, в інтернеті з'явилися оголошення про продаж таких спеціальних інвайтів.

При цьому різниця у вартості може відрізнятися у 20 разів у пропозиціях українців на сайті OLX.

Зауважимо, що наразі додаток доступний тільки для власників iPhone (для користувачів iOS), однак нещодавно компанія оголосила про плани роботи над сервісом для Android - адже ажіотаж навколо Clubhouse зростає, особливо після того, як Ілон Макс і Марк Цукерберг дали в цій соцмережі інтерв'ю. Так, у Клабхаусі можна зустріти чимало відомих людей і знаменитостей.

За правилами, після реєстрації в Clubhouse новий користувач отримує 2 інвайти і може запрошувати друзів. Деякі українці вирішили підзаробити на таких запрошеннях в клуб, і пропонують їх купити.

На сайті оголошень можна побачити ціни від 100 гривень до 2 тисяч. При цьому часто вказується можливість поторгуватися.

Основний механізм угод пропонується такий: спочатку бажаючий купити інвайт встановлює додаток, потім передає номер телефону продавцеві, той надсилає запрошення, і вже після цього відбувається оплата.

Українці продають інвайти в Clubhouse (фото: скрін olx.ua)

Clubhouse складається з "кімнат" і "клубів" за інтересами, взаємодіяти в яких можна тільки голосом і лише в режимі реального часу. Сервіс пропонує широкий вибір клубів і віртуальних кімнат з розмовами на різні теми: ток-шоу, музика, нетворкінг, побачення, виступи, політичні дискусії тощо. Користувачам соцмережі заборонено записувати інформацію, отриману в Clubhouse, та відтворювати її без дозволу соцмережі, хоча окремі розмови вже почали викладати на YouTube.

Раніше ми докладно розповідали про програму Clubhouse і чому всі хочуть потрапити в такий "клуб".

Також ми писали про те, що у програмі "Дія" з'являться нові послуги.

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Новини України соцсетиприложениеClubhouseOlx.ua
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