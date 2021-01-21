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Е-больничный и цифровая подпись: в "Дія" появятся новые услуги

Киев, Четверг 21 января 2021 21:02
Е-больничный и цифровая подпись: в "Дія" появятся новые услуги
Фото: сервис Дія (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министерство цифровой трансформации Украины анонсировали расширение перечня услуг в государственном сервисе "Дія". Новые услуги появятся уже в ближайшее время.

Об этом сообщили в Telegram-канале сервиса "Дія".

Цифровая подпись

В ближайшее время украинцы с помощью приложения "Дія" смогут получить современную цифровую подпись, который облегчит получение услуг онлайн. Обещают, что КЭП можно будет получить за несколько кликов в смартфоне.

"Вы сможете подписывать документы в смартфоне, получать административные и финансовые услуги", - рассказали в Минцифре.

Онлайн смена места регистрации

Также в этом году Минцифра планирует запустить онлайн изменение места регистрации с помощью "Дія". В конце прошлого года правительство ввело экспериментальный проект по регистрации и снятия с регистрации места жительства онлайн.

Строительные услуги

Ожидается, что в этом году в "Дія" появятся онлайн-услуги для сферы строительства: начало выполнения строительных работ и ввода в эксплуатацию объектов класса СС2 и СС3.

Автоматическая регистрация бизнеса

Минцифра планирует в этом году автоматизировать регистрацию услуг физических лиц предпринимателей. В частности, министерство готовит соответствующие изменения в украинское законодательство, которые позволят регистрировать ФОП без участия регистратора.

Е-больничный и налоговые услуги

Кроме того, в 2021 году украинцы смогут избавиться от бумажных больничных. Когда именно будет внедрен электронный больничный, пока неизвестно. Также планируется оптимизация и перевод в "Дія" услуг кабинета налогоплательщика.

Напомним, в Украине планируют запустить онлайн-сервис для коммуникации граждан с органами власти. Минцифра анонсировала появление платформы е-демократии "ВзаємоДія".

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