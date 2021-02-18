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Украинцы начали активно продавать приглашения в Clubhouse: сколько стоят инвайты

Новина українською → Четверг 18 февраля 2021 10:05
Украинцы начали активно продавать приглашения в Clubhouse: сколько стоят инвайты Приглашения в Clubhouse появились на сайте объявлений (фото: unsplash.com)
Автор: Владимир Костырин

Новое приложение Clubhouse стремительно набирает популярность, а количество пользователей уже превысило 3 миллиона, при том, что вступить в "клуб" юзеры могут только по приглашениям. Так как спрос рождает предложения, в интернете появились объявления о продаже таких специальных инвайтов.

При этом разница в стоимости может отличаться в 20 раз в предложениях украинцев на сайте OLX.

Отметим, что в настоящее время приложение доступно только для владельцев iPhone (для пользователей iOS), однако недавно компания объявила о планах работы над сервисом для Android - ведь ажиотаж вокруг Clubhouse растет, особенно после того, как Илон Макс и Марк Цукерберг дали в этой соцсети интервью. Так, в Клабхаусе можно встретить немало известных людей и знаменитостей.

По правилам, после регистрации в Clubhouse новый пользователь получает 2 инвайта и может приглашать друзей. Некоторые украинцы решили подзаработать на таких пригласительных в клуб, и предлагают их купить.

На сайте объявлений можно увидеть цены от 100 гривен до 2 тысяч. При этом часто указывается возможность поторговаться.

Основной механизм сделок предлагается такой: сначала желающий купить инвайт устанавливает приложение, потом передает номер телефона продавцу, тот отправляет приглашение, и уже после этого происходит оплата.

Украинцы начали активно продавать приглашения в Clubhouse: сколько стоят инвайтыУкраинцы начали активно продавать приглашения в Clubhouse: сколько стоят инвайты

Украинцы начали активно продавать приглашения в Clubhouse: сколько стоят инвайты

Украинцы продают инвайты в Clubhouse (фото: скрин olx.ua)

Clubhouse состоит из "комнат" и "клубов" по интересам, взаимодействовать в которых можно только голосом и только в режиме реального времени. Сервис предлагает широкий выбор клубов и виртуальных комнат с разговорами на разные темы: ток-шоу, музыка, нетворкинг, свидания, выступления, политические дискуссии и прочее. Пользователям соцсети запрещено записывать информацию, полученную в Clubhouse и воспроизводить ее без разрешения соцсети, хотя отдельные разговоры уже начали выкладывать на YouTube.

Ранее мы подробно рассказывали о приложении Clubhouse и почему все хотят попасть в такой "клуб".

Также мы писали о том, что в приложении "Дія" появятся новые услуги.

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