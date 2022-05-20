Украинцы могут узнать размер будущей пенсии: простая инструкция

Как работает пенсионный калькулятор

Пенсионный калькулятор - это эффективный и полезный сервис, которым можно воспользоваться в онлайн-режиме, и в несколько кликов узнать о размере будущей пенсии.

Как же воспользоваться сервисом "Пенсионный калькулятор". Очень просто. Смотрите инструкцию ниже.

Для начала нужно зарегистрироваться на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины с помощью квалифицированной электронной подписи.

Там выбрать алгоритм расчета пенсии - как по введенным данным, так и учитывая стаж, который будет приобретен на дату наступления пенсионного возраста.

Далее следует ввести данные о трудовой деятельности - дополнить периоды трудовой деятельности с определением заработной платы и отредактировать (при необходимости) суммы ежемесячного заработка.

Выполнить расчет пенсии, нажав кнопку "Сохранить и рассчитать".

И в финале пересмотреть данные относительно размера будущей пенсии с учетом страхового стажа на дату расчета, а также протокол расчета.

Результаты персонального расчета пенсии будут доступны в личном кабинете на веб-портале электронных услуг ПФУ. Их можно просмотреть в любое время.