RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Українці можуть дізнатися розмір майбутньої пенсії: проста інструкція

Як розрахувати майбутню пенсію (фото: pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Кожен повнолітній українець має можливість дізнатися розмір майбутньої пенсійної виплати, на яку він заробив на момент розрахунку в "Пенсійному калькуляторі".

Про це йдеться на офіційній сторінці Пенсійного фонду України у Facebook.

Як працює пенсійний калькулятор

Пенсійний калькулятор - це ефективний і корисний сервіс, яким можна скористатися в онлайн-режимі, і в кілька кліків дізнатися про розмір майбутньої пенсії.

Як же скористатися сервісом "Пенсійний калькулятор". Дуже просто. Дивіться інструкцію нижче.

Для початку потрібно зареєструватися на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України за допомогою кваліфікованого електронного підпису.

Там вибрати алгоритм розрахунку пенсії - як за введеними даними, так і враховуючи стаж, який буде придбаний на дату настання пенсійного віку.

Далі слід ввести дані про трудову діяльність - доповнити періоди трудової діяльності з визначенням заробітної плати і відредагувати (при необхідності) суми щомісячного заробітку.

Виконати розрахунок пенсії, натиснувши кнопку "Зберегти і розрахувати".

І в фіналі переглянути дані щодо розміру майбутньої пенсії з урахуванням страхового стажу на дату розрахунку, а також протокол розрахунку.

Результати персонального розрахунку пенсії будуть доступні в особистому кабінеті на веб-порталі електронних послуг ПФУ. Їх можна переглянути в будь-який час.

Нещодавно ми писали, що розмір пенсії можна перевірити за допомогою смартфона.

Крім цього деяким українцям підвищили пенсії на 1,5 тисячі.

Також читайте про те, хто з українців отримає подвійне зарахування стажу до пенсії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Пенсії