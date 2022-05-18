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Стаж и размер пенсии можно проверить с помощью смартфона: как это сделать

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Среда 18 мая 2022 09:59
Стаж и размер пенсии можно проверить с помощью смартфона: как это сделать Как проверить в приложении стаж и размер пенсии (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Для украинцев создали мобильное приложение "Пенсионный фонд". Оно предоставит доступ к электронным сервисам Пенсионного фонда Украины в удобном формате с мобильных устройств (смартфонов и планшетов).

Об этом сообщает Пенсионный фонд в Facebook.

Загрузить приложение можно как на IOS, так и на Android.

Что можно сделать с помощью єтого приложения

доступ с мобильных устройств к электронным сервисам Пенсионного фонда Украины;

с помощью приложения можно проверить информацию о заработной плате, узнать страховой стаж и размер оплаченных работодателем страховых взносов;

доступ к данным электронной трудовой книжки;

доступ к больничным;

доступ пенсионеров к данным электронного пенсионного дела.

С помощью приложения человек может подать заявку на назначение и пересчет пенсии. При этом необходимые документы можно отправить в электронном виде.

Также приложение поможет украинцам

  • передать данные для изменений в пенсионное дело;
  • пройти верификацию (подтверждение подлинности – ред.) документов и справок;
  • подать обращение, запрос или предложение;
  • проверить, какой ответ дали на запрос и проверить все сообщения.
  • получить доступ к своему кабинету в Пенсионном фонде на мобильном можно с помощью электронной подписи или через Bank ID.

Стаж и размер пенсии можно проверить с помощью смартфона: как это сделать

Как мы ранее писали, пенсии в Украине повысят некоторым людям после пересчета выплат в апреле. Надбавка в среднем увеличилась на 1,5 тысячи гривен.

Напомним, в марте 2022 года в Украине были проиндексированные пенсии военным пенсионерам. Благодаря этому их средний размер превысил 8500 гривен.

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