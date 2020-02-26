Украинцы могут пройти тест на коронавирус не выходя из дома: как это сделать

Коронавирус перебрался из Азии в Европу и стал ближе к Украине. Тем временем появился онлайн-тест на 2019-nCov, который может пройти каждый
Коронавирус в Украине еще не был обнаружен ни у одного человека. Правда, были уже случаи, когда украинским врачам пришлось изрядно понервничать. Так, 25 февраля в Закарпатской области с подозрением на 2019-nCov был госпитализирован мужчина, который до этого контактировал с выходцами из Китая на рынке в Венгрии. К счастью, предварительный диагноз не подтвердился. Так же, как не подтвердился диагноз "коронавирус" у еще одной украинки, которая приехала из Италии и тут же была доставлена в больницу в Черновцах.
Смогут ли повториться госпитализации людей с подозрением на смертельный вирус в дальнейшем? Маловероятно. Ведь с сегодняшнего дня на всех пунктах пропуска с Европой пограничники будут проводить температурный скрининг. В Госпогранслужбе пообещали: ни один пассажир не попадет с температурой в Украину.
Но что делать, если человек приехал в Украину, например, из Китая неделю назад? Ведь всем известно, что 2019-nCov целых 14 дней пребывает в "спящем режиме". И в этот период человек, у которого проявляются малейшие симптомы коронавируса (кашель, головные боли, нехватка воздуха и т. д.) может заразить кого-то из окружающих.
Как понять, что у вас нет коронавируса? Для начала прочтите материал о том, как отличить коронавирус от ОРВИ и простуды. А недавно в сети появился тест, который направлен помочь украинцам понять: стоит ли паниковать из-за 2019-nCov. Интересно, что сделать это (пройти тест) можно не выходя из дома.
Этот "тест на коронавирус" состоит из нескольких вопросов. Например, у юзера спрашивают: был он или его родственники в Китае в последнее время, есть ли у него температура, появились ли боли при чихании и тому подобное. Дав ответы на все вопросы, можно узнать: болен ли человек коронавирусом или же ему не о чем беспокоится.
Тест на коронавирус можно пройти онлайн
Отметим, что этот тест носит скорее "профилактический" характер для представителей всех возрастных категорий. Но по результатам его прохождения можно узнать кое-что интересное про коронавирус, а также получить ответы на самые главные вопросы о 2019-nCov.
В последнее время в сети появляется очень много (мягко говоря) неправдивой информации про коронавирус. Кроме того, на этой теме некоторые недобросовестные граждане хотят нажиться. Например, продавая несуществующее лекарство от 2019-nCov.
Другие же шарлатаны "хайпуют" по-другому: изгоняют коронавирус с помощью молитв, предлагают лечить больных с помощью народных средств (типа чеснока и травяных настоек), создают блоги, где рубят правду-матку про то, чего вирус боится, как не заразиться, что коронавирус - это "величайшая афера" всех времен и т. д. Делают это, конечно же, люди, которые не имеют ни малейшего представления о медицине.
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Некоторые из фейков про коронавирус мы решили развеять. Итак. Коронавирус:
Также от нового коронавируса не защищают вакцины против пневмонии. Более того, не спасает от вируса даже промывание носа солевым раствором!
Помимо всего выше перечисленного, важно помнить: коронавирусы не могут разноситься по воздуху на большие расстояния. Поэтому, если больной чихнул на расстоянии десяти метров от вас, то беспокоится не стоит.
Кстати, согласно новым данным Всемирной организации здравоохранения, через письма и посылки коронавирус не передается. Поэтому Укрпочта может не сжигать и не ликвидировать каким-либо другим способом конверты из КНР, направляющиеся в Украину.
Добавим, что Минздрав Украины опубликовал видео с рекомендациями для защиты от коронавируса, которое обязательно для просмотра абсолютно всем гражданам нашей страны.