Депутат из "Слуги народа" поразила откровением: коронавирус - это афера

Депутат Слуги народа назвала коронавирус аферой (фото: Facebook/Liza Bogutskaya)

Народный депутат поделилась "откровениями"

Народный депутат из партии "Слуга народа" Елизавета Богуцкая считает, что коронавирус - это величайшая афера человечества. Своими мыслями нардеп поделилась на Facebook-странице. Также она высказалась на тему языкового вопроса в Украине и на тему некоторых политиков. Парламентарий выразилась, что она иногда не в силах терпеть, поэтому решила высказаться публично.

"Ловите мои откровения. Сейчас это редко бывает.

1. Я убеждена, что коронаро-бесие это одна из величайших афер мира.

2. Я уверена в том, что мовные (языковые) разногласия выносятся на повестку каждый раз, когда нужна очередная революция. Эта тема в народе Украины по-серьезному никого не волнует. 3. Порошенко, Аваков, Тимошенко, Медведчук- должны сидеть в тюрьме. Это все потому, что иногда я не в силах терпеть", - написала Богуцкая.

Украинцы в комментариях сразу же отреагировали на высказывания Богуцкой.

Вирус запущен умышленно, это факт.

Проверка на истинность глобализации.

Лиза, что с украинскими каналами, о чем говорят люди.?У меня все норм, но другим отключено и вещают Медведчука.

З посади за грати - було б красиво, серьйозно і надійно.

Скриншот комментариев (Facebook)

Это уже не первый раз, когда депутаты от "Слуги народа" высказываются о коронавирусе. Так, например, народный депутат Украины Ольга Василевская-Смаглюк заявила, что смертельный вирус из китайской провинции Ухань – это маркетинговый ход.