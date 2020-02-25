ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Минздрав опубликовал рекомендации для защиты от коронавируса

Новости » Общество     25.02.2020 - 18:13
Минздрав опубликовал рекомендации для защиты от коронавируса
Иллюстративное фото (freepik2)

Минздрав советует избегать контактов с людьми с признаками ОРВИ

Для защиты от коронавируса украинцам советуют избегать контактов с людьми с признаками высокой температуры и кашлем. Соответствующие рекомендации опубликованы на сайте Министерства здравоохранения.

В частности, на сайте Минздрава опубликовано видео, в котором говорится о том, как снизить риск инфецирования новым типом коронавируса. Украинцам советуют, прежде всего, избегать контакта с людьми, у которых есть признаки температуры и кашель.

Также украинцам рекомендуют правильно использовать медицинские маски и средства индивидуальной защиты (особенно в медицинских учреждениях), мыть руки с водой и мылом или дезинфицировать средством на основе спирта.

Кроме того, Минздрав советует избегать контакта с продуктами животноводства, домашними или дикими животными, чтобы предотвратить передачи вируса от них. После контакта тщательно мыть руки, а во время приготовления пищи тщательно обрабатывать мясные продукты.

Напомним, ранее в Закарпатской области с подозрением на коронавирус госпитализировали мужчину, который контактировал с выходцами из Китая на рынке в Венгрии. По результатам обследования, коронавирус у него не выявили.

С сегодняшнего дня на границе с Венгрией начался температурный скрининг людей, которые едут в Украину.

МОК не исключает отмену Олимпиады в Токио из-за коронавируса В Швейцарии подтвердили первый случай заражения коронавируса
Новости Украины Министерство здравоохранения УкраинызащитаКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь