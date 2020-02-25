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Коронавирус в Европе: как отличить вирус от ОРВИ и простуды

STYLERЖизнь    25.02.2020 - 18:25
Коронавирус в Европе: как отличить вирус от ОРВИ и простуды
Как отличить коронавирус от ОРВИ и простуды (коллаж: РБК-Украина)

Коронавирус имеет симптомы, которые отличают его от простуды или ОРВИ

Коронавирус распространяется по Европе, в Италии - уже семь смертей, более 200 человек инфицированы. Вирусная инфекция СOVID-2019 пока еще не названа пандемией, но ВООЗ не исключает такой возможности. Пока на западной границе Украины всем въезжающим проверяют температуру, важно напомнить, как отличить опасную вирусную пневмонию от ОРВИ или простуды.

Как отличить коронавирус от ОРВИ и простуды

Внезапность

Коронавирус развивается быстро. То есть нет такого ощущения, как при ОРВИ, что вы вот-вот "заболеете". Можно чувствовать себя вполне нормально, а потом самочувствие резко ухудшается, говорит терапевт Валентина Андрейченко, пишет Сегодня.

Температура

На сегодня - это самый важный симптом, по которому коронавирус СOVID-2019 отличается от простуды и ОРВИ. При коронавирусе температура, как правило, значительно выше - до 39,5°С. А ОРВИ и простуда дают до 38°С.

Сухой кашель

Это второй главный симптом, который фиксировали у 80% всех заболевших. Он может быть несильным, но изнуряющим, при котором человеку сложно откашляться. При ОРВИ кашель, обычно, влажный, либо же его нет вообще, или проявляется на 2-3 день болезни.

Слабость и усталость

Такие симптомы присутствуют и при ОРВИ, но слабость не такая сильная, как при коронавирусе.

Одышка, тахикардия и боль в груди

Эти симптомы приходят на поздней стадии заболевания, когда коронавирусная инфекция вызывает вирусную пневмонию. Этот симптом является самым опасным.

Напомним, всего COVID-19 выявили уже в 34 странах, более 80 тысяч человек заболели, из них 2700 умерло.

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