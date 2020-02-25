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Коронавирус: местного жителя Закарпатской области поместили в изолятор вместе с женой

Новости » Происшествия     25.02.2020 - 12:28
Коронавирус: местного жителя Закарпатской области поместили в изолятор вместе с женой
Иллюстративное фото (УНИАН)

У больного были взяты все анализы для проверки

В Закарпатской областной государственной администрации рассказали, что местного жителя, которого госпитализировали с подозрением на коронавирус, поместили в изолятор вместе с женой. Об этом сообщает издание Mukachevo.net.

Как сообщается, у больного были взяты все анализы для проверки. Сначала мужчина обратился с признаками ОРВИ к семейному врачу, и сообщил, что контактировал с китайцами на рынке в Венгрии. Поэтому были приняты меры, при которых мужчину госпитализировали в инфекционное отделение Закарпатской областной больницы.

Сейчас специалисты уточняют связи украинца с жителем Китая, ведь тот не мог точно объяснить, когда его работодатель вернулся из Китая.

Напомним, вчера временная противоэпидемическая комиссия Закарпатской областной государственной администрации собиралась на экстренное совещание. На заседании приняли решение госпитализировать этого мужчину в областную инфекционную больницу с использованием спецсредств защиты.

РБК-Украина писало, премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что Украина усиливает меры безопасности. Все пассажиры, которые будут прибывать самолетами из стран, где ранее подтвердились случаи заражения, будут проверяться в том же режиме, в котором проверялись самолеты с азиатского направления.

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Новости Украины КоронавирусизоляторЗакарпатская область
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