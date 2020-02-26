Українці можуть пройти тест на коронавірус не виходячи з дому: як це зробити

Тест на коронавірус можна пройти онлайн в Україні (колаж РБК-Україна)

Коронавірус перебрався з Азії в Європу і став ближчим до України. Тим часом з'явився онлайн-тест на 2019-nCov, який може пройти кожен

Коронавірус в Україні ще не був виявлений в жодної людини. Правда, були вже випадки, коли українським лікарям довелося неабияк понервувати. Так, 25 лютого в Закарпатській області з підозрою на 2019-nCov був госпіталізований чоловік, який до цього контактував з вихідцями з Китаю на ринку в Угорщині. На щастя, попередній діагноз не підтвердився. Так само, як не підтвердився діагноз "коронавірус" у ще однієї українки, яка приїхала з Італії і тут же була доставлена в лікарню в Чернівцях.

Чи можуть повторитися госпіталізації людей з підозрою на смертельний вірус надалі? Малоймовірно. Адже з сьогоднішнього дня на всіх пунктах пропуску з Європою прикордонники будуть проводити температурний скринінг. У Держприкордонслужбі пообіцяли: жоден пасажир не потрапить з температурою в Україну.

Але що робити, якщо людина приїхала в Україну, наприклад, з Китаю тиждень тому? Адже всім відомо, що 2019-nCov цілих 14 днів перебуває в "сплячому режимі". І в цей період людина, у якої виявляються найменші симптоми коронавіруса (кашель, головні болі, нестача повітря і т. д.) може заразити когось з оточуючих.

Як зрозуміти, що у вас немає коронавіруса? Для початку прочитайте матеріал про те, як відрізнити коронавірус від ГРВІ та застуди. А нещодавно в мережі з'явився тест, який спрямований допомогти українцям зрозуміти: чи варто панікувати через 2019-nCov. Цікаво, що зробити це (пройти тест) можна не виходячи з дому.

"Тест на коронавірус"

Цей "тест на коронавірус" складається з декількох питань. Наприклад, у юзера запитують: чи був він або його родичі в Китаї останнім часом, чи є у нього температура, чи з'явилися болі при чханні тощо. Давши відповіді на всі питання, можна дізнатися: хвора людина коронавірусом або ж їй нема про що турбуватися.

Тест на коронавірус можна пройти онлайн

Зазначимо, що цей тест носить скоріше "профілактичний" характер для представників усіх вікових категорій. Але за результатами його проходження можна дізнатися дещо цікаве про коронавірус, а також отримати відповіді на найголовніші питання про 2019-nCov.

Важливі факти про коронавірус

Останнім часом в мережі з'являється дуже багато (м'яко кажучи) неправдивої інформації про коронавірус. Крім того, на цій темі деякі недобросовісні громадяни хочуть нажитися. Наприклад, продаючи неіснуючі ліки від 2019-nCov.

Інші шарлатани "хайпуют" по-іншому: виганяють коронавірус з допомогою молитов, пропонують лікувати хворих за допомогою народних засобів (типу часнику і трав'яних настоянок), створюють блоги, де рубають правду-матку про те, чого вірус боїться, як не заразитися, що коронавірус - це "найбільша афера" всіх часів і т. д. Роблять це, звичайно ж, люди, які не мають і найменшого уявлення про медицину.

Скриншот

Деякі з фейків про коронавірус ми вирішили розвіяти. Отже. Коронавірус:

не передається через укуси комарів

не гине при мінусовій температурі

не поширюється через гроші (монети, банкноти, банківські картки)

не лікуватися кокаїном і дитячої сечею

не боїться електросушарок, спирту і вапна

Також від нового коронавіруса не захищають вакцини проти пневмонії. Більш того, не рятує від вірусу навіть промивання носа сольовим розчином!

Крім всього вище перерахованого, важливо пам'ятати: коронавіруси не можуть розноситися по повітрю на великі відстані. Тому, якщо хворий чхнув на відстані десяти метрів від вас, то турбуватися не варто.

Коронавірус у посилках з Китаю

До речі, згідно з новими даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, через листи і посилки коронавірус не передається. Тому Укрпошта може не спалювати і не ліквідувати яким-небудь іншим способом конверти з КНР, що прямують в Україну.

Додамо, що МОЗ України опублікувало відео з рекомендаціями для захисту від коронавіруса, яке обов'язково для перегляду абсолютно всім громадянам нашої країни.