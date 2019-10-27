Украинцы могут потерять пенсии из-за повышения трудового стажа: все детали

Пенсия в Украине. Теперь, чтобы выйти на заслуженный отдых, человеку необходимо проработать 26 лет. Такие требования начали действовать в нашей стране с октября 2019 года. Тем гражданам, которым по каким-то приинам не хватило стажа - будут платить минимальную пенсию. Об этом сообщила заместитель начальника Главного управления пенсионного фонда в Днепропетровской области Наталья Корнийчук.

Согласно пенсионной реформе, предусмотрены категории лиц, которые выйдут на пенсию в 63 года. На сегодняшний день право на назначение пенсий в 63 года имеют те лица, у которых стаж составляет менее 26 лет, от 16 до 26 лет.

"Законодательством предусмотрено также и назначение пенсий в 63 года, но при наличии меньшего количества страхового стажа. На сегодняшний день право на назначение пенсий в 63 года имеют те лица, у которых стаж составляет менее 26 лет, от 16 до 26 лет", — рассказывает Наталья Корнийчук.

Пенсии в Украине (Коллаж РБК-Украина)

Отметим, что для того, чтобы получать выплаты и подтвердить свой пенсионный стаж, человеку понадобится: трудовая книжка (а на основании ее записей и других документов — справки предприятий, учреждений и организаций), а также сведения из государственного архива.

Видео: Пенсионная реформа (YouTube)