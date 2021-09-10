Украинцы могут получить выплату в размере 10 пенсий: кому ее дадут

В Украине есть норма о получении 10 пенсий при выходе на заслуженный отдых. Такая выплата положена работникам педагогической сферы, которые уходят на пенсию по возрасту.
Кто может получить 10 пенсий и какие для этого нужны условия, рассказали в Пенсионном фонде Украины.
Работники педагогических должностей имеют право получить денежную помощь в размере 10 пенсий по состоянию на день их ухода на заслуженный отдых. Такая помощь назначается при оформлении пенсии по возрасту (от 60 до 65 лет в зависимости от продолжительности страхового стажа). После достижения возраста 60 лет пенсии назначаются лицам, которые на момент достижения такого возраста в 2021 году уже имеют страховой стаж не менее 28 лет.
Если ранее такому работнику не назначалась пенсия другого вида, то он имеет право получить денежную помощь в размере 10 месячных пенсий при условии, что:
Что входит в перечень должностей, которые дают право на выход на пенсию по выслуге лет:
Размер назначенной пенсии определяется с учетом всего накопленного страхового стажа (независимо от учреждения и должности, на которой этот стаж приобретен), и заработной платы, с которой уплачены страховые взносы.
Напомним, ранее мы писали о том, что украинским пенсионерам будут давать дополнительно по 5500 гривен.
А также мы писали, в каких украинских банках украинцам могут оформить пенсию.