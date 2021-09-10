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Украинцы могут получить выплату в размере 10 пенсий: кому ее дадут

Автор: Анна Шиканова

В Украине есть норма о получении 10 пенсий при выходе на заслуженный отдых. Такая выплата положена работникам педагогической сферы, которые уходят на пенсию по возрасту.

Кто может получить 10 пенсий и какие для этого нужны условия, рассказали в Пенсионном фонде Украины.

Работники педагогических должностей имеют право получить денежную помощь в размере 10 пенсий по состоянию на день их ухода на заслуженный отдых. Такая помощь назначается при оформлении пенсии по возрасту (от 60 до 65 лет в зависимости от продолжительности страхового стажа). После достижения возраста 60 лет пенсии назначаются лицам, которые на момент достижения такого возраста в 2021 году уже имеют страховой стаж не менее 28 лет.

Если ранее такому работнику не назначалась пенсия другого вида, то он имеет право получить денежную помощь в размере 10 месячных пенсий при условии, что:

  • На день достижения пенсионного возраста работник образования работает в заведениях и учреждениях государственной или коммунальной форм собственности на должностях, работа на которых дает право на назначение пенсии за выслугу лет.
  • Должен быть обязательный страховой стаж: у мужчин – не менее 35 лет, у женщин – 30 лет.
  • Стаж должен быть в учреждениях государственной или коммунальной формы собственности, на должностях, которые дают право на назначение пенсии по выслуге лет.

Что входит в перечень должностей, которые дают право на выход на пенсию по выслуге лет:

  • Работа в общеобразовательных учебных заведениях на должности учителя, преподавателя, воспитателя, директора
  • Работа в дошкольных учебных заведениях на должностях воспитателей, музыкальных руководителей, директоров, заведующих.
  • Во внешкольных учебных заведениях – на должности руководителей художественных руководителей, руководителей, заведующих, директоров и их заместителей.

Размер назначенной пенсии определяется с учетом всего накопленного страхового стажа (независимо от учреждения и должности, на которой этот стаж приобретен), и заработной платы, с которой уплачены страховые взносы.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинским пенсионерам будут давать дополнительно по 5500 гривен.

А также мы писали, в каких украинских банках украинцам могут оформить пенсию.

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