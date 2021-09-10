Українці можуть отримати виплату в розмірі 10 пенсій: кому її дадуть

В Україні є норма про отримання 10 пенсій при виході на заслужений відпочинок. Така виплата покладена працівникам педагогічної сфери, які йдуть на пенсію за віком.
Хто може отримати 10 пенсій і які для цього потрібні умови, розповіли в Пенсійному фонді України.
Працівники педагогічних посад мають право отримати грошову допомогу в розмірі 10 пенсій станом на день їх відходу на заслужений відпочинок. Така допомога призначається при оформленні пенсії за віком (від 60 до 65 років залежно від тривалості страхового стажу). Після досягнення віку 60 років пенсії призначаються особам, які на момент досягнення такого віку у 2021 році вже мають страховий стаж не менше 28 років.
Якщо раніше такому працівнику не призначалася пенсія іншого виду, то він має право отримати грошову допомогу в розмірі 10 місячних пенсій за умови, що:
Що входить до переліку посад, які дають право на вихід на пенсію за вислугою років:
Розмір призначеної пенсії визначається з урахуванням усього накопиченого страхового стажу (незалежно від установи та посади, на якій цей стаж придбано), та заробітної плати, з якої сплачено страхові внески.
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