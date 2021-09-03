Украинцы могут получить пенсию только в этих банках: полный список
Пенсии в Украине люди смогут получать в определенных банках. Сейчас этот список обновили и в него вошли новые финансовые учреждения.
Министерство финансов на своем сайте опубликовало их полный список.
По состоянию на 1 сентября 2021 года в этих финучреждениях осуществляется выплата пенсий, денежной помощи и заработной платы "бюджетникам". Всего в Украине есть 45 банков, где можно получить денежные выплаты.
"В соответствии с требованиями пункта 4 Порядка отбора банков, через которые осуществляется выплата пенсий, пособий, выплат по общеобязательному государственному социальному страхованию и заработной платы работникам бюджетных учреждений, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 26.09.2001 №1231, Министерство финансов Украины публикует перечень уполномоченных банков по состоянию на 01.09.2021", - сказано в сообщении министерства.
Полный список банков выглядит так:
- АО "Ощадбанк"
- АО КБ "ПриватБанк"
- АО АБ "Укргазбанк"
- АО "Укрэксимбанк"
- АО "Агропросперис Банк"
- АО "КБ "Аккордбанк "
- АО "Акцент-банк"
- АО "Альфа-банк"
- АО "Банк Альянс"
- АО "Банк Восток"
- АО "Банк инвестиций и сбережений"
- АО "Банк Кредит Днепр"
- АО "БАНК" Украинский капитал"
- АО КБ "Глобус Банк"
- АО "Восточно-украинский банк "Грант"
- АО "Идея Банк"
- АО АКБ "Индустриалбанк"
- АО "Коммерческий Индустриальный Банк"
- АО "АКБ "КОНКОРД"
- АО "Кредитвест Банк"
- АО "Креди Агриколь Банк"
- АО "Кредобанк"
- АО "Кристалбанк"
- АО АКБ "Львов"
- АО "Мегабанк"
- АО "МетаБанк"
- АО "Международный инвестиционный банк"
- АО "Мотор-банк"
- АО "МТБ Банк"
- АО "ОТП Банк"
- АО АБ "Пивденный"
- АО "Пиреус Банк МКБ"
- АО "Поликомбанк"
- АО "Полтава-банк"
- АО "Правекс Банк"
- АО "ПроКредит Банк"
- АО "Первый украинский международный банк"
- АО "АКБ "Радабанк"
- АО "Райффайзен Банк"
- АО "Скай Банк"
- АО "Таскомбанк"
- АО "Укрстройинвестбанк"
- АО "УкрСиббанк"
- АО "Универсал Банк"
- АО "Юнекс Банк"
Когда получают пенсию украинцы
Выплата пенсий в Украине производится за текущий месяц общей суммой в установленные сроки, но не позднее 25 числа месяца, за который выплачивается пенсия. Пенсия в Украине может выплачиваться и по доверенности, оформленной в соответствии с законодательством.
Как мы ранее писали, в Украине граждане смогут получить недоплаченные пенсии своих родственников, которые были им начислены до дня смерти.