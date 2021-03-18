Украинцы могут получить несколько тысяч от налоговой: что нужно сделать

Нанятые работники обычно не общаются напрямую с налоговиками. За них налоги платят работодатели, поэтому многие не знают, что в Налоговом кодексе существует возможность получить часть уплаченных налогов назад. При этом деньги возвращаются прямо на банковскую карту работника.
Об этом сообщает "Сегодня".
Налоговая скидка распространяется на определенные товары и услуги для физических лиц. С них можно вернуть назад 18%. К примеру, за год вы потратили на товары и услуги, на которые действует налоговая скидка, 10 тысяч гривен, из них можно вернуть 1,8 тысячи.
Для этого необходимо подать налоговую декларацию и документы, которые подтверждают расходы на цели, перечисленные выше.
Расчет налоговой скидки и выплаты осуществляются раз в год - по результатам предыдущего года. К примеру, если подать заявку в налоговую службу в 2021 году, то можно вернуть часть денег за покупки, которые были совершены в 2020 году.
Ранее мы писали о том, какое имущество и доходы придется указать обязательно в нулевой декларации.
Также эксперты рассказали о том, что украинцам готовят налоговую амнистию.