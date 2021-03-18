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Украинцы могут получить несколько тысяч от налоговой: что нужно сделать

Автор: Роман Мирончук

Нанятые работники обычно не общаются напрямую с налоговиками. За них налоги платят работодатели, поэтому многие не знают, что в Налоговом кодексе существует возможность получить часть уплаченных налогов назад. При этом деньги возвращаются прямо на банковскую карту работника.

Об этом сообщает "Сегодня".

Налоговая скидка распространяется на определенные товары и услуги для физических лиц. С них можно вернуть назад 18%. К примеру, за год вы потратили на товары и услуги, на которые действует налоговая скидка, 10 тысяч гривен, из них можно вернуть 1,8 тысячи.

За что можно вернуть деньги?

  • Проценты по кредиту за ипотеку.
  • Взносы и пожертвования на благотворительность.
  • Взносы для украинских учебных заведений.
  • Оплата лечения в медучреждениях налогоплательщика или близких членов его семьи.
  • Страховые платежи по договорам долгосрочного страхования жизни, взносы в негосударственные пенсионные фонды или на пенсионный депозит в банке и др.
  • Оплата вспомогательных репродуктивных технологий.
  • Оплата стоимости государственных услуг, которые связанны с усыновлением детей.
  • Оплата переоборудования авто, которые будут работать на газу или биотопливе.
  • Оплата расходов на строительство или покупку доступного жилья. Сюда также входит погашение льготного ипотечного жилищного кредита.
  • Для внутренне перемещенных лиц - сумма аренды жилья, если они не получают других бюджетных выплат для компенсации проживания.

Как получить налоговую скидку?

Для этого необходимо подать налоговую декларацию и документы, которые подтверждают расходы на цели, перечисленные выше.

Расчет налоговой скидки и выплаты осуществляются раз в год - по результатам предыдущего года. К примеру, если подать заявку в налоговую службу в 2021 году, то можно вернуть часть денег за покупки, которые были совершены в 2020 году.

Ранее мы писали о том, какое имущество и доходы придется указать обязательно в нулевой декларации.

Также эксперты рассказали о том, что украинцам готовят налоговую амнистию.

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