Украинцам готовят налоговую амнистию: какие правила и какую сумму можно не декларировать

В Украине хотят при помощи подачи "нулевой декларации" дать возможность гражданам вывести "в белую" заработанные доходы, с которых не был уплачен налог. Как отметил народный депутат от "Слуги Народа" Даниил Гетманцев, такая налоговая амнистия будет проводиться на добровольной основе.

Об этом глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" .

Речь идет о проекте закона №5153, который сейчас находится на рассмотрении в Раде.

В случае его принятия украинцы, которые не могут объяснить поступления своих доходов, могут в период с 1 июля 2021 года по 1 июля 2022 года их задекларировать (например, положить на счет в банке), заплатив определенный процент с них без объяснений, откуда взялись эти деньги.

Гетманцев подчеркнул, что такой законопроект о "налоговой амнистии" разрабатывали в первую очередь для простых граждан.

"У нас за 30 лет, к сожалению сложилась ситуация, при которой граждане разного достатка накапливают те или иные деньги с уклонением от налогообложения. Собственно, налоговая амнистия дает возможность и шанс людям выйти "в билл", завершить эту практику уклонения от налогообложения, и начать свою финансовую жизнь с нового листа", - объяснил депутат.

Политик также обратил внимание, что подача "нулевой декларации" не касается "белых денег", с которых уже был уплачен налог.

"Речь идет только о тех деньгах, которые ты получил с уклонением от налогообложения. Если такие деньги есть, и есть желание в будущем их использовать без каких-либо ограничений, ты должен положить средства в банк и под 5%, и фактически получить такую ​​возможность. Если у тебя не деньги, а активы в любой форме, то фактически под 9% ты можешь сделать это же самое", - рассказал он.

Гетманцев подчеркнул, что для граждан предусмотрена сумма в 400 тысяч гривен, которую не нужно амнистировать.

"И это именно те деньги, которые заработаны с уклонением от налогообложения. Мы считаем, что любой гражданин Украины имеет амнистированы деньги в размере 400 тысяч гривен по результатам именно этой амнистии", - заявил нардеп.

Также Гетманцев высказался относительно ситуации с возможным недоверием украинцев к банковской системе и успокоил граждан, что по правилам, нужно положить деньги на банковский счет хоть за день до завершения налоговой амнистии, чтобы на момент завершения они лежали на счету, а на следующий день можно при желании их снять.

Саму же предложенную президентом ставку 5% нардеп назвал "абсолютно обоснованной" и "определенным компромиссом" в контексте того, какой граждане платят налог с заработной платы - 18% НДФЛ плюс 1,5% военного сбора.

"И если вы намерены в дальнейшем использовать эти деньги без ограничений и быть спокойными, что никто не спрашивает - а откуда эти взялись деньги, то я советую этим воспользоваться", - призвал депутат.

Он добавил, что на чиновников такой закон о "нулевой декларации" не будет распространяться.

Ранее сообщалось, что в Украине стартовала кампания декларирования доходов, полученных в течение 2020 года.

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Напомним, что в предыдущем выпуске Савик Шустер рассказал о суде против Игоря Коломойского.



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