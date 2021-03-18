Українці можуть отримати кілька тисяч від податкової: що потрібно зробити

Найняті працівники зазвичай не спілкуються безпосередньо з податківцями. За них податки платять роботодавці, тому багато людей не знають, що в Податковому кодексі існує можливість отримати частину сплачених податків назад. При цьому гроші повертаються прямо на банківську картку працівника.
Про це повідомляє "Сегодня".
Податкова знижка поширюється на певні товари та послуги для фізичних осіб. З них можна повернути назад 18%. Приміром, за рік ви витратили на товари і послуги, на які діє податкова знижка, 10 тисяч гривень, з них можна повернути 1,8 тисячі.
Для цього необхідно подати податкову декларацію та документи, які підтверджують витрати на цілі, перераховані вище.
Розрахунок податкової знижки та виплати здійснюються раз на рік - за результатами попереднього року. Наприклад, якщо звернутися в податкову службу у 2021 році, то можна повернути частину грошей за покупки, які були здійснені у 2020 році.
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