Украинцы могут получить несколько тысяч от налоговой: что нужно сделать
Нанятые работники обычно не общаются напрямую с налоговиками. За них налоги платят работодатели, поэтому многие не знают, что в Налоговом кодексе существует возможность получить часть уплаченных налогов назад. При этом деньги возвращаются прямо на банковскую карту работника.
Об этом сообщает "Сегодня".
Налоговая скидка распространяется на определенные товары и услуги для физических лиц. С них можно вернуть назад 18%. К примеру, за год вы потратили на товары и услуги, на которые действует налоговая скидка, 10 тысяч гривен, из них можно вернуть 1,8 тысячи.
За что можно вернуть деньги?
- Проценты по кредиту за ипотеку.
- Взносы и пожертвования на благотворительность.
- Взносы для украинских учебных заведений.
- Оплата лечения в медучреждениях налогоплательщика или близких членов его семьи.
- Страховые платежи по договорам долгосрочного страхования жизни, взносы в негосударственные пенсионные фонды или на пенсионный депозит в банке и др.
- Оплата вспомогательных репродуктивных технологий.
- Оплата стоимости государственных услуг, которые связанны с усыновлением детей.
- Оплата переоборудования авто, которые будут работать на газу или биотопливе.
- Оплата расходов на строительство или покупку доступного жилья. Сюда также входит погашение льготного ипотечного жилищного кредита.
- Для внутренне перемещенных лиц - сумма аренды жилья, если они не получают других бюджетных выплат для компенсации проживания.
Как получить налоговую скидку?
Для этого необходимо подать налоговую декларацию и документы, которые подтверждают расходы на цели, перечисленные выше.
Расчет налоговой скидки и выплаты осуществляются раз в год - по результатам предыдущего года. К примеру, если подать заявку в налоговую службу в 2021 году, то можно вернуть часть денег за покупки, которые были совершены в 2020 году.
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