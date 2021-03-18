Українці можуть отримати кілька тисяч від податкової: що потрібно зробити

Найняті працівники зазвичай не спілкуються безпосередньо з податківцями. За них податки платять роботодавці, тому багато людей не знають, що в Податковому кодексі існує можливість отримати частину сплачених податків назад. При цьому гроші повертаються прямо на банківську картку працівника.

Податкова знижка поширюється на певні товари та послуги для фізичних осіб. З них можна повернути назад 18%. Приміром, за рік ви витратили на товари і послуги, на які діє податкова знижка, 10 тисяч гривень, з них можна повернути 1,8 тисячі.

За які покупки та послуги можна повернути гроші?

Відсотки по кредиту за іпотеку.

Внески і пожертви на благодійність.

Внески для українських навчальних закладів.

Оплата лікування в медустановах платника податків або близьких членів його сім'ї.

Страхові платежі за договорами довгострокового страхування життя, внески до недержавних пенсійних фондів чи на пенсійний депозит в банку і ін.

Оплата допоміжних репродуктивних технологій.

Оплата вартості державних послуг, які пов'язані з усиновленням дітей.

Оплата переобладнання авто, які будуть працювати на газу або біопаливі.

Оплата витрат на будівництво або покупку доступного житла. Сюди також входить погашення пільгового іпотечного житлового кредиту.

Для внутрішньо переміщених осіб - сума оренди житла, якщо вони не отримують інших бюджетних виплат для компенсації проживання.

Як отримати податкову знижку?

Для цього необхідно подати податкову декларацію та документи, які підтверджують витрати на цілі, перераховані вище.

Розрахунок податкової знижки та виплати здійснюються раз на рік - за результатами попереднього року. Наприклад, якщо звернутися в податкову службу у 2021 році, то можна повернути частину грошей за покупки, які були здійснені у 2020 році.