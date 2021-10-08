Украинцы могут неплохо заработать на советских монетах: тысячи гривен за копейки

Если у вас случайно завалялись советские копейки, то вы можете неплохо заработать на них. В частности, за одну такую монету можно получить более десяти тысяч гривен.
Как выглядят монеты и какие у них особенности - читайте в нашем материале ниже.
Так, спросом у нумизматов пользуются не все советские монеты, а лишь деньги раннего советского периода, которые были высечены в 20-30-е годы прошлого века.
20-копеечную монету 1931 года выпуска удалось продать за 43 951 гривну. За эту монету очень активно торговались, покупатели повышали свои ставки 193 раза.
Также на аукцион выставили похожую білонну монету в 20 копеек 1931 года. Текущая цена на монету 75 000 гривен. До конца аукциона осталось 3 дня. Отмечается, что в реставрации монета не была и состояние ее отличное.
Отметим, что белонные монеты - неполноценные монеты, покупательная способность которых превышает стоимость содержащегося в них металла.
Монету СССР 3-копейки из алюминиевой бронзы 1943 года тоже выставили на аукцион. На фото видно, что монета в плохом состоянии. Текущая цена на лот 15 000 рублей, а это на сегодня курс (0.3317) 4 975 гривен.
Похожую монету 3 копейки 1937 года из алюминиевой бронзы также продают на аукционе. Текущая ее цена 1 000 000 рублей, а по курсу это составляет 331 700 тысяч гривен. На фото можно увидеть, что монета в хорошем состоянии.
На аукционе была выставлена редкая 2-копеечная монета 1931 года выпуска. Текущая ее цена составляет 50 000 рублей, а это 16 585 тысяч гривен. Монета полностью состоит из бронзы.
Конечно, за монеты позднего советского периода таких денег не выручить. У коллекционеров ценятся именно деньги, отчеканенные в 20-30-е годы прошлого века. Тогда копеек выпускалось мало, и большинство из них впоследствии потерялось. А по окончанию советской эпохи многие монеты просто были выброшены владельцами на свалку.
Ранее мы сообщали, что за эту 1-гривневую монету готовы платить по 50 тысяч.
Также мы писали, как выглядит 500-гривневая монета, которую мало кто видел.