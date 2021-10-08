Украинцы могут неплохо заработать на советских монетах: тысячи гривен за копейки

Так, спросом у нумизматов пользуются не все советские монеты, а лишь деньги раннего советского периода, которые были высечены в 20-30-е годы прошлого века.

20-копеечную монету 1931 года выпуска удалось продать за 43 951 гривну. За эту монету очень активно торговались, покупатели повышали свои ставки 193 раза.

Монету в 20 копеек 1931 года продали на аукционе за бешеные деньги (violity.com)

Также на аукцион выставили похожую білонну монету в 20 копеек 1931 года. Текущая цена на монету 75 000 гривен. До конца аукциона осталось 3 дня. Отмечается, что в реставрации монета не была и состояние ее отличное.

Билонную монету 20-копийон 1931 года выставили на аукцион (violity.com)

Отметим, что белонные монеты - неполноценные монеты, покупательная способность которых превышает стоимость содержащегося в них металла.

Монету СССР 3-копейки из алюминиевой бронзы 1943 года тоже выставили на аукцион. На фото видно, что монета в плохом состоянии. Текущая цена на лот 15 000 рублей, а это на сегодня курс (0.3317) 4 975 гривен.

Моне СССР 1943 года выставили на аукцион (violity.com)

Похожую монету 3 копейки 1937 года из алюминиевой бронзы также продают на аукционе. Текущая ее цена 1 000 000 рублей, а по курсу это составляет 331 700 тысяч гривен. На фото можно увидеть, что монета в хорошем состоянии.

Монету 1937 года продают на аукционе (violity.com)

На аукционе была выставлена редкая 2-копеечная монета 1931 года выпуска. Текущая ее цена составляет 50 000 рублей, а это 16 585 тысяч гривен. Монета полностью состоит из бронзы.

Монета 3-копейки 1931 года (violity.com)

Конечно, за монеты позднего советского периода таких денег не выручить. У коллекционеров ценятся именно деньги, отчеканенные в 20-30-е годы прошлого века. Тогда копеек выпускалось мало, и большинство из них впоследствии потерялось. А по окончанию советской эпохи многие монеты просто были выброшены владельцами на свалку.