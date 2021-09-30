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Эту 500-гривневую монету вы вряд ли видели раньше. И вот как она выглядит

Новина українською →
Киев, Четверг 30 сентября 2021 20:21
Эту 500-гривневую монету вы вряд ли видели раньше. И вот как она выглядит Уникальная 500-гривневая монета существует в Украине (коллаж Styler)
Автор: Дмитрий Войналович

В Украине существует монета номиналом... 500 гривен! Она была изготовлена в 2011 году и сегодня ее можно увидеть в Музее денег Национального банка Украины на улице Институтской.

В чем ее особенность и как выглядит эта дорогая монета - смотрите в материале Styler ниже.

500-гривневая монета

Эта монета изготовлена из золота высшей пробы и посвящена одному из важнейших на сегодня спортивных событий в истории независимой Украины. Речь идет о финальном турнире чемпионата Европы по футболу, который принимали наша страна совместно с Польшей в 2012 году.

Это самая дорогая и ценная памятная монета Украины.

Эту 500-гривневую монету вы вряд ли видели раньше. И вот как она выглядитЭту 500-гривневую монету вы вряд ли видели раньше. И вот как она выглядит

Вот так выглядит самая дорогая монета в Украине (фото: museum.bank.gov.ua)

Какие еще золотые монеты есть в Украине?

Заметим, что это не единственная золотая монета, которую выпускал Нацбанк в последние годы.

Например, 17 мая 2021 года была введена в обращение золотая памятная монета номиналом 1 гривна, которая воспроизводит дизайн оборотной монеты "Владимир Великий" образца 2004 года.

Эту 500-гривневую монету вы вряд ли видели раньше. И вот как она выглядитЭту 500-гривневую монету вы вряд ли видели раньше. И вот как она выглядит

Золотая 1-гривневая монета (фото: bank.gov.ua)

А в августе этого года Национальный банк ввел в обращение золотую монету "К 30-летию независимости Украины" номиналом 250 гривен.

На аверсе золотой монеты в центре размещено мозаичное, украшенное растительным орнаментом изображение трезубца, что является символом процесса становления государства, консолидации и развития украинской нации, ее исторического сознания, традиций и культуры. А на реверсе - в обрамлении стилизованных лучей изображена Оранта-Победительница с калиновой веткой в руках.

Эту 500-гривневую монету вы вряд ли видели раньше. И вот как она выглядитЭту 500-гривневую монету вы вряд ли видели раньше. И вот как она выглядит

Золотая 250-гривневая монета (фото: bank.gov.ua)

Ранее мы писали, что в Украине продают монету в 50 копеек почти за 10 тысяч гривен.

Также смотрите, как выглядит монета номиналом в 10 копеек за 8 тысяч гривен.

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