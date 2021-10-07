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За эту 1-гривневую монету готовы платить по 50 тысяч. Проверьте свои карманы (фото)

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Четверг 07 октября 2021 19:40
За эту 1-гривневую монету готовы платить по 50 тысяч. Проверьте свои карманы (фото) 1-гривневая монета может стоить почти 50 тысяч (коллаж РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Войналович

В Украине за монету номиналом 1 гривна коллекционеры готовы платить почти по 50 тысяч. Поэтому каждый может неплохо заработать, если найдет такой экземпляр в своей "копилке" или кармане.

Как выглядит монета, какого она года и в чем ее особенность - читайте в нашем материале ниже.

1-гривневая монета по цене "евробляхи"

Монета номиналом 1 гривна 1992 года является едва ли не самым редким денежным знаком в Украине. За каждый такой экземпляр нумизматы готовы отдавать десятки тысяч.

Так, по данным одного из самых популярных аукционов, металлическую 1 гривну 1992 года выпуска недавно продали за 47 778 гривен.

При этом, за возможность приобрести монету соревновалось несколько десятков коллекционеров.

За эту 1-гривневую монету готовы платить по 50 тысяч. Проверьте свои карманы (фото)За эту 1-гривневую монету готовы платить по 50 тысяч. Проверьте свои карманы (фото)За эту 1-гривневую монету готовы платить по 50 тысяч. Проверьте свои карманы (фото)За эту 1-гривневую монету готовы платить по 50 тысяч. Проверьте свои карманы (фото)За эту 1-гривневую монету готовы платить по 50 тысяч. Проверьте свои карманы (фото)За эту 1-гривневую монету готовы платить по 50 тысяч. Проверьте свои карманы (фото)

За эту 1-гривневую монету готовы платить по 50 тысяч. Проверьте свои карманы (фото)

Вот так выглядит монета за кучу денег (фото: violity.com)

Интересно, что сейчас 1-гривневую монету 1992 года, если у вас такая есть, можно "толкнуть" минимум за 30 тысяч гривен.

Но эксперты все же рекомендуют выставить ее на онлайн-аукционе. Ведь в таком случае ее цена вырастет и вы сможете продать экземпляр намного дороже (до 50 тысяч гривен).

Добавим, что ценность данной монеты заключается в том, что денежные знаки номиналом в 1 гривну из желтого металла были выпущены в 1992 году ограниченным тиражом.

Позже монеты с таким же дизайном были выпущены в 1995, 1996, 2002 2002 и 2003 годах. Но они не считаются редкими, а соответственно и не интересуют нумизматов.

Напомним, недавно украинцам показали новую красивую монету, которую уже ввели в оборот.

Ранее мы рассказывали о 500-гривневую монету, которую вы точно не видели раньше.

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