Українці можуть непогано заробити на радянських монетах: тисячі гривень за копійки

Так, попитом у нумізматів користуються не всі радянські монети, а лише гроші раннього радянського періоду, які були викарбувані у 20-30-ті роки минулого століття.

20-копійчану монету 1931 року випуску вдалося продати за 43 951 гривню. За цю монету дуже активно торгувалися, покупці підвищували свої ставки 193 рази.

Монету 20-копійок 1931 року продали на аукціоні за шалені кошти (violity.com)

Також на аукціон виставили схожу білонну монету у 20-копійок 1931 року. Поточна ціна на монету 75 000 гривень. До кінця аукціону залишилось 3 дні. Зазначається, що в реставрації монета не була і стан її відмінний.

Білонну монету 20-копійон 1931 року виставили на аукціон (violity.com)

Зазначимо, що білонні монети — неповноцінні монети, купівельна спроможність яких перевищує вартість металу, що міститься в них.

Монету СССР 3-копійки з алюмінієвої бронзи 1943 року теж виставили на аукціон. На фото видно, що монета в поганому стані. Поточна ціна на лот 15 000 рублів, а це на сьогодні курс (0.3317) 4 975 гривень.

Моне СССР 1943 року виставили на аукціон (violity.com)

Схожу монету 3 копійки 1937 року з алюмінієвої бронзи також продають на аукціоні. Поточна її ціна 1 000 000 рублів, а за курсом це становить 331 700 тисяч гривень. На фото можна побачити, що монета у хорошому стані.

Монету 1937 року продають на аукціоні (violity.com)

На аукціоні було виставлено рідкісну 2-копійчану монету 1931 року випуску. Поточна її ціна складає 50 000 рублів, а це 16 585 тисяч гривень. Монета повністю складається з бронзи.

Монета 3-копійки 1931 року (violity.com)

Звичайно, за монети пізнього радянського періоду таких грошей не виручити. У колекціонерів цінуються саме гроші, викарбувані у 20-30-ті роки минулого століття. Тоді копійок випускалося мало, і більшість з них згодом загубилася. А по закінченню радянської епохи багато монет просто були викинуті власниками на звалище.