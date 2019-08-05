Украинцы могут лишиться воды из кранов: в чем причина

Украинцев могут лишить круглосуточного водоснабжения и водоканалы могут перейти с 20 августа на подачу воды по графику. Об этом рассказала на пресс-конференции вице-президент украинской ассоциации предприятия водопроводно-канализационного хозяйства "Укрводканалэкология" Ольга Бабий, пишет УНИАН.

Как объяснила Бабий, такая ситуация связана с тем, что не хватает средств на оплату электроэнергии в тарифе предприятий. И если проблема не будет решена до 20 августа, то водоканалы разных городов могут ограничить подачу воды и перейти на почасовую работу.

"Если мы слышим, что водоканал отключен от электроэнергии, причина одна – не покрывается тариф, нет средств для расчета. Если с 20 августа некоторые города будут заявлять о переходе на почасовую подачу воды, чтобы все понимали эту причину", - сказала Ольга Бабий и пояснила, что подача воды по графику может коснуться в первую очередь городов областного значения, в частности тех, где бюджеты коммунальных предприятий не могут рассчитаться за электроэнергию.

Она добавила, что такая ситуация сложилась из-за того, что в июле была повышена стоимость электроэнергии для коммунальных потребителей, а тариф не был пересмотрен. В целом такая ситуация может привести к техногенным авариям.

В Украине могут начать подавать воду по графику (фото: РБК-Украина)

"Мы обращаемся к органам прокуратуры, Службы безопасности, Совета нацбезопасности, Администрации президента и Кабмина срочно вмешаться в ситуацию. Потому что мы видим, что, если ситуация законодательно не урегулируется до 20 августа, мы будем иметь отключения от электричества водоканалов, а впоследствии техногенные аварии в городах Украины", - подчеркнула вице-президент "Укрводканалэкология".

Она рассказала, что существует два варианта решения проблемы. Первый – это поднять на 20% тарифы на воду, канализацию, тепло и сделать это за счет корректировки в тарифе электроэнергии, газа и заработных плат. А второй вариант – сделать водоканалы и теплокоммунэнерго потребителями по цене 1,68 гривен.

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