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Вывезли 80 кило тухлятины: в киевском озере произошел массовый мор рыбы и раков

STYLERЖизнь    04.08.2019 - 12:29
Вывезли 80 кило тухлятины: в киевском озере произошел массовый мор рыбы и раков
В озерах Киева массово гибнет рыба (коллаж: РБК-Украина)

Водоем Киева настигла экологическая катастрофа

В одном из озер столицы в Святошинском районе произошел массовый мор рыбы и раков. Местные бьют тревогу, ведь причина подобной трагедии неизвестна. Об этом информирует ТСН.

От водоема можно издалека учуять неприятный запах. Местные уже обратились к коммунальщикам, которые вылавливают рыб и раков. На данный момент вывезли 80 килограммов тухлятины.

Отмечается также, что точная причина подобного инцидента остается неизвестной. Чтобы ее выяснить, коммунальщики отобрали образцы воды, а через несколько дней будут известны результаты.

К слову, подобная трагедия уже происходила на водоеме около трех лет назад. Тогда причиной пагубных последствий стало то, что вблизи возводили новостройку.

Есть предположение, что мор рыбы в Киеве начался после обработки зеленых насаждений ядом, который попал в воду вместе с дождевой водой. И, судя по состоянию рыбы, которая уже успела мумифицироваться, мор в озере начался несколько дней назад. 

К слову, в Днепре недавно массово погибла рыба. Тревогу забили жители Канева, которые увидели тысячи мертвых рыб и раков не только в воде, но и на побережье. Экологи предполагают, что воду отравили химикатами с предприятий, расположенных выше по течению.

Напомним, загрязнение реки Рось из-за утечки химикатов в водоем в результате ДТП 9 июня в Винницкой области привело к тому, что жителям села Збаржевка запретили пить воду из колодца.

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