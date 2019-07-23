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После выборов в Раду украинцы бросились скупать квартиры: названа причина

STYLERЖизнь    23.07.2019 - 12:07
После выборов в Раду украинцы бросились скупать квартиры: названа причина
Выборы в Раду подняли цены на новостройки Киева (фото: РБК-Украина)

Украинцы стали чаще покупать квартиры в новостройках Киева после выборов в Раду

После выборов в Раду 2019 цены на квартиры в Киеве и пригороде поднялись. По словам экспертов, это связано не только с подорожанием строительных материалов, но и повышением спроса со стороны украинцев.

Как пишет UBR.ua, украинцы кинулись покупать квартиры в новостройках с начала июля - за последние несколько недель спрос на квартиры вырос на 5-6%.

По мнению специалистов, украинцев заставляют вложиться в недвижимость несколько факторов. Один из них - желание людей надежно вложиться перед голосованием за новый парламент. Другой - летнее снижение курса доллара. 

"Из-за того, что рынок крепко привязан к доллару, потенциальные покупатели, хранящие свои сбережения в национальной валюте, в преддверии парламентских выборов, опасаясь курсовых колебаний, "активизировали" первичной рынок Киева", - сказал эксперт  Александр Панфилов.

После выборов в Раду украинцы бросились скупать квартиры: названа причина

Выборы в Раду подняли цены на новостройки Киева (фото: РБК-Украина)

При этом, говорят застройщики, июльский всплеск - только начало. Ведь многие ждут, когда утихнут политические страсти. Уже к сентябрю ситуация может еще сильнее оживится. Управляющий партнер Украинского клуба недвижимости Ольга Соловей отмечает, что сегодня застройщики ждут, что покупатели, оценив результаты выборов и сохранившуюся экономическую стабильность, пойдут покупать новостройки. В августе-сентябре количество потенциальных покупателей может вырасти еще на 8-10%.

В то же время, повышенный спрос на новостройки будет толкать цены на квартиры наверх. Так, небольшой июльский всплеск интереса уже поднял стоимость киевских новостроек на 1-1,5%. А уже через месяц-два стоимость  жилья может увеличиться в среднем еще на 3-4%. До конца 2019 года квартиры в новостройках Киева, по мнению экспертов, подорожают на 4-5%.

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