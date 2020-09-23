Украинцы могут держать свидетельство о рождении в смартфоне: как это работает

Кабинет министров Украины принял постановление, которое вводит электронное свидетельство о рождении детей до 14 лет. Это означает, что электронное свидетельство о рождении имеет такую же юридическую силу, как и бумажный документ.

Соответствующее постановление Кабмин принял во время заседания в среду, 23 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

Стоит отметить, что ранее свидетельство о рождении было только в бумажном виде. Теперь документ также будет отображаться в мобильном приложении "Дія" в обоих родителей.

Кром того, вместе со свидетельством о рождении также будет отображаться и актуальная прописка ребенка. Родители смогут передавать цифровое свидетельство о рождении в виде электронных копий.

В скором времени Минцифры запустит бета-тестирования электронного свидетельства о рождении в мобильном приложении "Дія".

Напомним, приложение "Дія" позволит украинцам покидать страну без паспорта. В сети показали, как с планшета сканируется документ туриста, который установлен у него в мобильном приложении.

Ранее мы писали о том, что данные украинцев попали в руки злоумышленников, которые с помощью ботов продают информацию в Telegram. Тогда в сети начали говорить о том, что данные украинцев взяты из приложения "Дія".