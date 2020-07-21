Из Украины можно вылететь "без паспорта": как это работает (видео)

Из Украины можно будет улететь без паспорта (коллаж РБК-Украина)

Приложение "Дія" позволит украинцам покидать страну без паспорта

Из Украины можно будет полететь на самолете без паспорта. Дело в том, что установленное в смартфоне приложение "Дия" позволит туристу лететь без бумажного документа.

В сети показали видео, на котором можно увидеть, как с планшета сканируется документ туриста, который установлен у него в приложении "Дия".

Так, в ролике показан аэропорт "Борисполь".

"Дия тестируется. Планшет установлен на первом пункте контроля на авиабезопасность. Ждем изменения внутренней нормативки по авиабезопасности, который требовал оригинал паспорта. Как только будет все - запускаем. Когда железобетонно можно будет летать - сразу сообщим отдельно. Постепенно все дожимаем. Спасибо за терпение и поддержку", - написали в Telegram-канале Fedorov.

Приложение "Дия"тестируется в аэропорту "Борисполь".

Напомним, что с 22 апреля в приложении появились цифровые паспорта, имеющие такие же возможности, как и бумажные. Еще раньше в программу завели водительские права, которые можно предъявлять патрульным.

Как мы ранее писали, УЗ начала принимать цифровой студенческий билет при посадке в поезд.

Как сообщало РБК-Украина, в мае 2020 года хакеры атаковали базы данных банков, государственных органов и водителей службы перевозок, в результате чего произошла утечка персональных данных украинцев.