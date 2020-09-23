Українці можуть тримати свідоцтво про народження в смартфоні: як це працює

Кабінет міністрів України прийняв постанову, яка вводить електронне свідоцтво про народження дітей до 14 років. Це означає, що електронне свідоцтво про народження має таку ж юридичну силу, як і паперовий документ.

Відповідну постанову Кабмін прийняв під час засідання у середу, 23 вересня. Про це повідомляє прес-служба Міністерства цифрової трансформації.

Варто зазначити, що раніше свідоцтво про народження було тільки в паперовому вигляді. Тепер документ також буде відображатися в мобільному додатку "Дія" в обох батьків.

Крім того, разом зі свідоцтвом про народження також буде відображатися і актуальна прописка дитини. Батьки зможуть передавати цифрове свідоцтво про народження у вигляді електронних копій.

Незабаром Мінцифри запустить бета-тестування електронного свідоцтва про народження в мобільному додатку "Дія".

Нагадаємо, додаток "Дія" дозволить українцям залишати країну без паспорта. У мережі показали, як з планшета сканується документ туриста, який встановлений у нього в мобільному додатку.

Раніше ми писали про те, що дані українців потрапили в руки зловмисників, які з допомогою ботів продають інформацію в Telegram. Тоді в мережі почали говорити про те, що дані українців взяті з додатку "Дія".