Украинцы могут быстро определить размер будущей пенсии (инструкция)
Украинцы смогут узнать, какую пенсию они будут получать в будущем. Это стало возможно, благодаря сервису, который запустил Пенсионный фонд Украины. Там разместили калькулятор, который рассчитает сумму выплат.
Об этом сообщается на сайте ПФУ.
Величина пенсии зависит от текущих показателей зарплаты, страхового стажа и доплат за сверхурочную работу.
К слову, страховой стаж и заработная плата исчисляются на основе данных, которые содержатся в реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.
Информацию о страховом стаже, приобретенном до 1 января 2004 года, можно внести самостоятельно.
Вся дополнительная информация хранится в личном кабинете портала электронных услуг Пенсионного фонда. Для того, чтобы воспользоваться калькулятором, нужно пройти авторизацию.
Украинцы могут рассчитать будущую пенсию (Скриншот)
Как воспользоваться сервисом:
1.Зайти на сайт электронных услуг Пенсионного фонда Украины с использованием квалифицированной электронной подписи.
2. Открыть "Пенсионный калькулятор" и прочитать инструкцию.
3. Заполнить сведения о лице и о периодах трудовой деятельности, которые отсутствуют в системе.
4. Получить детальный протокол расчета.
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