С 1 марта пенсия вырастет: кого ждет обещанная прибавка

В Украине с 1 марта 2021 года пенсии будут насчитываться по новой схеме. Согласно постановлению Кабмина о ежегодной индексации социальных выплат сумма пенсии вырастет на 308 гривен, то есть на 11%. О том, кого ждет обещанное повышение и поможет ли оно пенсионерам рассказал бывший вице-премьер-министр Павел Розенко.

По его мнению, увеличение пенсии на 300 гривен существенно на жизни получателей этих выплат не скажется.

"Не нужно этот факт подавать как какую-то инициативу правительства, это на самом деле выполнение закона. Правительству надо поменьше рассказывать, как они искали деньги, а нужно просто выполнять закон, это есть в полномочиях правительства. Из 13 млн пенсионеров эта индексация коснется только 8 млн, и то 300 грн, давайте говорить открыто, нельзя сказать, что, когда раз в год людям повышается пенсия на 300 грн, это улучшает уровень их жизни, особенно если учитывать, что в течение последнего месяца существенно выросли цены на продовольствие и товары первой необходимости", – заявил он.

Розенко рассказал, что нужно сделать, чтобы повысить пенсии более существенно.

"Глобально нужно изменить ситуацию в Пенсионном фонде, чтобы у него был ресурс для поднятия пенсий. А у нас за 2 последних года дефицит бюджета Пенсионного фонда вырос примерно на 50-60 млрд грн, если раньше дефицит был 150 млрд грн, то он вырос до 200 млрд. При такой катастрофической ситуации в Пенсионном фонде говорить о том, что власть что-то принципиально улучшит для пенсионеров, нельзя", – сказал он.