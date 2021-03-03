Українці можуть швидко визначити розмір майбутньої пенсії (інструкція)
Українці зможуть дізнатися, яку пенсію вони будуть отримувати в майбутньому. Це стало можливо, завдяки сервісу, який запустив Пенсійний фонд України. Там розмістили калькулятор, який розраховує суму виплат.
Про це повідомляється на сайті ПФУ.
Величина пенсії залежить від поточних показників зарплати, страхового стажу та доплат за понаднормову роботу.
До речі, страховий стаж і заробітна плата обчислюються на основі даних, які містяться в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування.
Інформацію про страховий стаж, набутий до 1 січня 2004 року, можна внести самостійно.
Вся додаткова інформація зберігається в особистому кабінеті порталу електронних послуг Пенсійного фонду. Для того, щоб скористатися калькулятором, потрібно пройти авторизацію.
Українці можуть розрахувати майбутню пенсію (Скріншот)
Як скористатися сервісом:
1.Зайти на сайт електронних послуг Пенсійного фонду України з використанням кваліфікованої електронного підпису.
2. Відкрити "Пенсійний калькулятор" і прочитати інструкцію.
3. Заповнити відомості про особу та про період трудової діяльності, які відсутні в системі.
4. Отримати детальний протокол розрахунку.
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