Украинцы могут бесплатно получить протезы: как подать заявку (инструкция)

Кто может участвовать в программе

Лица с инвалидностью

Дети з нарушениями опорно-двигательного аппарата

Военнослужащие

Мирные граждане, которые получили ранение в результате военной агрессии российского федерации против Украины

Те, на кого распространяется действие Закона Украины "О статусе ветеранов военной службы, ветеранов органов внутренних дел, ветеранов Национальной полиции и некоторых других лиц и их социальная защита"

Как получить протезирование и реабилитацию

1. Подайте заявление и полный пакет документов в ЦНАП или орган социальной защиты населения, или - через электронный кабинет лица с инвалидностью.

2. Ознакомьтесь с информацией о технических средствах реабилитации и списком предприятий, которые обеспечивают протезами в рамках государственной поддержки.

3. Получите от Фонда социальной защиты инвалидов сообщение о полученном решении и сформированном электронном направлении.

4. Обратитесь к выбранному вами предприятию с заявлением. Помните, что вы имеете право поменять предприятие на другое в течение 14 дней с дня обращения.

5. На предприятии вам подберут протез и формируют заказ для индивидуального средства реабилитации или анкету для серийного средства реабилитации. Вам нужно проверить и подписать заявление или анкету.

6. После примерки протеза, если он вам подошел - подпишите заказ или анкету повторно и акт приема-передачи работ.

7. Получите протез, рекомендации по поводу эксплуатации и гарантийный талон.