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Украинцы могут бесплатно получить протезы: как подать заявку (инструкция)

Фото: Как в Украине бесплатно получить протез и реабилитацию (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Из-за военной агрессии России против Украины защитники нашей страны, и обычные граждане получают серьезные ранения и порой для спасения жизни врачи вынуждены ампутировать конечности.

Но жизнь продолжается и заменить конечность можно протезами, что существенно повысит уровень и комфортность. Государством предусмотрено бесплатное протезирование и дальнейшая реабилитация пострадавших граждан.

Консультанты VETERAN HUB создали специальную инструкцию для украинцев, которые нуждаются в протезировании.

Кто может участвовать в программе

  • Лица с инвалидностью
  • Дети з нарушениями опорно-двигательного аппарата
  • Военнослужащие
  • Мирные граждане, которые получили ранение в результате военной агрессии российского федерации против Украины
  • Те, на кого распространяется действие Закона Украины "О статусе ветеранов военной службы, ветеранов органов внутренних дел, ветеранов Национальной полиции и некоторых других лиц и их социальная защита"

Как получить протезирование и реабилитацию

1. Подайте заявление и полный пакет документов в ЦНАП или орган социальной защиты населения, или - через электронный кабинет лица с инвалидностью.

2. Ознакомьтесь с информацией о технических средствах реабилитации и списком предприятий, которые обеспечивают протезами в рамках государственной поддержки.

3. Получите от Фонда социальной защиты инвалидов сообщение о полученном решении и сформированном электронном направлении.

4. Обратитесь к выбранному вами предприятию с заявлением. Помните, что вы имеете право поменять предприятие на другое в течение 14 дней с дня обращения.

5. На предприятии вам подберут протез и формируют заказ для индивидуального средства реабилитации или анкету для серийного средства реабилитации. Вам нужно проверить и подписать заявление или анкету.

6. После примерки протеза, если он вам подошел - подпишите заказ или анкету повторно и акт приема-передачи работ.

7. Получите протез, рекомендации по поводу эксплуатации и гарантийный талон.

Кстати, ранее мы писали о том, что украинцы могут получить медицинское лечение за границей - как оформить заявку на эвакуацию.

А еще мы сообщали о том, какие врачи дают консультации без направления.

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