Українці можуть безкоштовно отримати протези: як подати заявку (інструкція)

Хто може брати участь у програмі

Особи з інвалідністю

Діти з порушеннями опорно-рухового апарату

Військовослужбовці

Мирні громадяни, які отримали поранення внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України

Ті, на кого поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції та деяких інших осіб та їх соціальний захист"

Як отримати протезування та реабілітацію

1. Подайте заяву та повний пакет документів до ЦНАПу або органу соціального захисту населення, або - через електронний кабінет особи з інвалідністю.

2. Ознайомтеся з інформацією про технічні засоби реабілітації та списком підприємств, які забезпечують протезами в рамках державної підтримки.

3. Отримайте від Фонду соціального захисту інвалідів повідомлення про отримане рішення та сформоване електронне направлення.

4. Зверніться до обраного Вами підприємства із заявою. Пам'ятайте, що Ви маєте право поміняти підприємство на інше протягом 14 днів з дня звернення.

5. На підприємстві вам підберуть протез і формують замовлення для індивідуального засобу реабілітації або анкету для серійного засобу реабілітації. Вам потрібно перевірити та підписати заяву або анкету.

6. Після примірки протеза, якщо він вам підійшов - підпишіть замовлення або анкету повторно та акт прийому-передачі робіт.

7. Отримайте протез, рекомендації з приводу експлуатації та гарантійний талон.