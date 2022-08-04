К каким врачам можно обратиться без направления: консультации будут бесплатными

В Украине существуют правила обращения к врачу. Для получения консультации у некоторых врачей направления не нужны, и они примут пациентов бесплатно.

К каким врачам можно прийти на прием без направлений, напомнили в Национальной службе здоровья Украины.

Без направления в Украине можно попасть к семейному врачу, терапевту или педиатру. Если консультация будет требовать узкого специалиста - именно они выпишут направление. Оно может быть в электронном виде или в бумажном - такое решение приняли из-за военных действий.

Для каких специалистов направление не нужно

Электронное направление будет не нужно для вызова экстренной медицинской помощи. Она оказывается бесплатно всем, без направлений и декларации.

Также НСЗУ оплачивает визиты к таким врачам:

Гинеколог

Психиатр

Нарколог

Стоматолог

Фтизиатр

Педиатр

Врач, у которого под присмотром находится пациент с хроническими заболеваниями

Именно семейный врач чаще всего решает, нужно ли отправлять пациента к специализированному врачу.

Как можно общаться с семейным врачом во время войны

В условиях войны у каждого украинца есть возможность обратиться к терапевту или семейному врачу.

Если вы переехали в другую область или город и вам нужна медицинская помощь - обратитесь в ближайшую амбулаторию или центр первичной помощи. Новую декларацию подписывать для этого не нужно.

Если вы живете на прежнем месте, но ваш врач сменил место проживания, то медицинское учреждение предложит вам замену - при необходимости вы можете подписать новую декларацию.

Есть и еще один вариант - вы можете поддерживать связь со своим семейным врачом из любого города - по телефону или с помощью мессенджеров. Этот способ подходит для консультаций без осмотра, для получения электронного направления или рецепта на "Доступные лекарства".