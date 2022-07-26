Украинцы, пострадавшие от войны, могут получить лечение за границей: как это работает

Украинцы, которые пострадали от российской агрессии и нуждаются в медицинских специалистах, могут подать заявку на эвакуацию для дальнейшего лечения за границей.

Как подать такую заявку и кого принимают для лечения за границей, рассказали в МОЗ Украины.

В клиники за границей транспортируют в первую очередь детей и взрослых со сложными минно-взрывчатыми ранениями, ожоговыми травмами, детей с онкологической патологией, а также людей, которым нужно комплексное специализированное лечение.

Алгоритм медицинской эвакуации за границу:

1. Решение о направлении пациента на лечение за границу принимает лечащий или семейный врач. Рекомендуется отправлять таких пациентов:

Пациенты с травмами, полученными в результате вооруженной агрессии России против Украины, и которые требует оказания высокоспециализированной медицинской помощи.

Пациенты, которые нуждаются в комбустиологической помощи (опеке)

Детей с новообразованиями, которые нуждаются высокоспециализированной медицинской помощи.

Взрослых с новообразованиями, которые нуждаются в высокоспециализированной медицинской помощи.

Дети с орфанными заболеваниями.

2. Врач информирует о своем решении областному координатору по медицинской эвакуации (обычно это работник департамента охраны здоровья или же областной больницы).

3. Областные координаторы отправляют медицинские выводы в команду медицинской эвакуации в МОЗ.

4. МОЗ верифицирует данные, информирует пациента о маршруте медицинской эвакуации.

5. Если пациент или его представитель дает согласие на медицинскую эвакуацию, то МОЗ отправляет запрос в систему экстренного реагирования Еврокомиссии.

6. МОЗ получает через платформу Early Warning and Response System (EWRS) предложения от больниц из стран-членов Европейского Союза и Европейской экономической зоны по поводу готовности принять пациентов и обеспечить лечение.

7. Координаторы по медэвакуации министерства в коммуникации с больницами, которые принимают пациентов, согласовывают этапы и маршруты безопасной транспортировки.

8. Международные партнеры транспортируют пациентов от больниц у прифронтовой зоне или на деокупированных территориях в медицинские учреждения во Львове, которые взяли на себя функцию медицинского хаба. В этих больницах готовят людей к медицинской эвакуации (оказывают помощь, организовывают подготовку и перевод документов).

9. Далее медицинским автотранспортом или вертолетами/самолетами украинцев транспортируют за границу для специализированного лечения.

10. МОЗ вместе с министерствами охраны здоровья стран-членов ЕС через платформу EWRS проводит мониторинг пациентов, получает сообщение об их движении в клиниках ЕС, а также запросы дополнительной информации о пациентах.

11. После завершения лечения пациенты могут вернуться в Украину при содействии посольств или консульств.

А есть еще один способ для подачи на медицинскую эвакуацию (не через семейного врача) - нужно заполнить анкету на сайте министерства в разделе "Опросы" и ждать обратной связи.

Каждый случай эвакуации рассматривается отдельно. Подготовка пациента обычно длится от 3-4 дней до двух недель. Транспортировка и лечение украинских граждан финансируют международные организации, а также страны, которые принимают украинцев.