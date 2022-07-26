Украинцы, пострадавшие от войны, могут получить лечение за границей: как это работает
Украинцы, которые пострадали от российской агрессии и нуждаются в медицинских специалистах, могут подать заявку на эвакуацию для дальнейшего лечения за границей.
Как подать такую заявку и кого принимают для лечения за границей, рассказали в МОЗ Украины.
В клиники за границей транспортируют в первую очередь детей и взрослых со сложными минно-взрывчатыми ранениями, ожоговыми травмами, детей с онкологической патологией, а также людей, которым нужно комплексное специализированное лечение.
Алгоритм медицинской эвакуации за границу:
1. Решение о направлении пациента на лечение за границу принимает лечащий или семейный врач. Рекомендуется отправлять таких пациентов:
- Пациенты с травмами, полученными в результате вооруженной агрессии России против Украины, и которые требует оказания высокоспециализированной медицинской помощи.
- Пациенты, которые нуждаются в комбустиологической помощи (опеке)
- Детей с новообразованиями, которые нуждаются высокоспециализированной медицинской помощи.
- Взрослых с новообразованиями, которые нуждаются в высокоспециализированной медицинской помощи.
- Дети с орфанными заболеваниями.
2. Врач информирует о своем решении областному координатору по медицинской эвакуации (обычно это работник департамента охраны здоровья или же областной больницы).
3. Областные координаторы отправляют медицинские выводы в команду медицинской эвакуации в МОЗ.
4. МОЗ верифицирует данные, информирует пациента о маршруте медицинской эвакуации.
5. Если пациент или его представитель дает согласие на медицинскую эвакуацию, то МОЗ отправляет запрос в систему экстренного реагирования Еврокомиссии.
6. МОЗ получает через платформу Early Warning and Response System (EWRS) предложения от больниц из стран-членов Европейского Союза и Европейской экономической зоны по поводу готовности принять пациентов и обеспечить лечение.
7. Координаторы по медэвакуации министерства в коммуникации с больницами, которые принимают пациентов, согласовывают этапы и маршруты безопасной транспортировки.
8. Международные партнеры транспортируют пациентов от больниц у прифронтовой зоне или на деокупированных территориях в медицинские учреждения во Львове, которые взяли на себя функцию медицинского хаба. В этих больницах готовят людей к медицинской эвакуации (оказывают помощь, организовывают подготовку и перевод документов).
9. Далее медицинским автотранспортом или вертолетами/самолетами украинцев транспортируют за границу для специализированного лечения.
10. МОЗ вместе с министерствами охраны здоровья стран-членов ЕС через платформу EWRS проводит мониторинг пациентов, получает сообщение об их движении в клиниках ЕС, а также запросы дополнительной информации о пациентах.
11. После завершения лечения пациенты могут вернуться в Украину при содействии посольств или консульств.
А есть еще один способ для подачи на медицинскую эвакуацию (не через семейного врача) - нужно заполнить анкету на сайте министерства в разделе "Опросы" и ждать обратной связи.
Каждый случай эвакуации рассматривается отдельно. Подготовка пациента обычно длится от 3-4 дней до двух недель. Транспортировка и лечение украинских граждан финансируют международные организации, а также страны, которые принимают украинцев.
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