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В Киеве заметили дорогущий автомобиль стоимостью 14 миллионов (фото)

Киев, Пятница 31 июля 2020 14:20
В Киеве заметили дорогущий автомобиль стоимостью 14 миллионов (фото)
В Киеве увидели очень дорогой джип (фото: instagram.com/vehicles.exclusive)
Автор: Людмила Жукова

В Киеве увидели безумно дорогою, тюнингованный внедорожник

На улицах Киева обнаружили очень дорогой внедорожник Mansory Coastline – тюнингованный Rolls-Royce Cullinan. Его стоимость с доработками около полумиллиона долларов, что в гривнах составляет 14 миллионов.

Отметим, что у автомобиля швейцарские номера. От стандартного Rolls-Royce Cullinan модифицированный Coastline в первую очередь отличается новым обвесом с другими бамперами, расширенными колесными арками и большим количеством карбоновых элементов. Все его детали и хромированная передняя решетка выполнены в черном цвете.

Фотографию джипа опубликовали на странице vehicles.exclusive в Instagram.

В Киеве заметили дорогущий автомобиль стоимостью 14 миллионов (фото)

В Киеве заметили дорогущий внедорожник (фото: instagram.com/vehicles.exclusive)

В комментариях украинцы отметили, что эта модель безумно-красивая, но стоит огромных денег.

  • Именно эта модель Мансори красивая. Денег, правда, конских стоит. (этот тюнинг).
  • Дорогой, внимание привлекает, но выглядит вычурно
  • Хвост у него тоже не простой.
  • На фуру похож.
  • На вкус и цвет, нот нет.

Как мы ранее писали, в Киеве сотрудник полиции Александр Быстров стал участником "разборок" на дороге. Молодой человек находился за рулем автомобиля Infinity.

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