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У вашего авто обнаружился "клон": что делать автомобилистам

Пятница 17 июля 2020 08:12
У вашего авто обнаружился "клон": что делать автомобилистам
Что делать автомобилистам, которые обнаружили двойника своей машины (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Как обнаружить клона и куда обращаться водителям, которые нашли двойник своей машины

После запуска камер автофиксации нарушений в Украине, обнаружилась новая проблема. Водители стали сталкиваться с ситуациями, когда есть копия автомобиля с такими же номерами или даже с поддельными документами. С каждым днем таких ситуаций становится все больше.

Обычно водители выясняют о том, что у их автомобиля есть "клон" очень просто – им приходят постановление о штрафе, приглашение в суд или при продаже вдруг выясняется, что машина находится под арестом. Что делать в таких ситуациях владельцам авто, рассказали на Auto.bigmir.net.

Как в полиции ловят "клонов"

Реальный владелец автомобиля обращается к сотрудникам правоохранительных органов, а далее полиция начинает искать еще одну такую же машину. Часто бывает так, что внешне "клоны" имеют ту же марку, цвет и даже такие же, но поддельные номера.

Откуда берутся "клоны"

Чаще всего такая машина – это нерастаможенная "евробляха" или работа мошенников. Аферисты подбирают по базе зарегистрированных автомобилей подходящую марку по цвету и году, а потом подделывают номера и документы.

Как не стать жертвой

Гарантии нет абсолютно никакой и если ваша марка машины, ее цвет довольно распространены, то вы совершенно не застрахованы от появления "клона".

Как действовать, если вам выписали штраф, а вы не нарушали.

Водителю нужно обратиться в суд и предоставить все документы на свой автомобиль, отдельно предоставив VIN машины. У "клона" не может быть чистых документов и одинакового VIN номера.

Напомним, ранее мы писали о том, что такое автомобили-"клоны" и что грозит водителям, которые приобрели такую машину.

А также рассказывали о том, что в МВД готовятся запустить новые камеры автоматической фиксации нарушений.

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