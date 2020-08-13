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Українці за місяць скупили авто майже на 10 млрд: найдорожчі - не в Києві

Четвер 13 серпня 2020 17:45
Українці за місяць скупили авто майже на 10 млрд: найдорожчі - не в Києві
В Україні купили 8,3 тис. нових авто за місяць (фото: freepik.com)
Автор: Володимир Костирін

В Україні зросли продажі нових автомобілів

В Україні купили нові автомобілі за місяць на загальну суму в 260 мільйонів доларів (тобто майже 10 мільярдів гривень) - це на 10% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Так, в липні 2020-го у громадян було зареєстровано понад 8,3 тисячі нових машин.

Найчастіше українці купували Renault - було розпродано майже 1,5 тисячі авто цієї марки. Про це йдеться на сайті RST.ua.

Також у липні значний попит був на Toyota і Hyundai.

Виявилося, що любителі найбільш розкішних і найдорожчих авто живуть в Чернівцях - там середня вартість кожної машини перевищила 36 тисяч доларів, при цьому середня ціна по Україні була на рівні 31 тисячі доларів.

За кількістю куплених машин лаври першості дісталися киянам. У другому місяці літа мешканці столиці придбали 3,3 тисячі авто. Друге місце в цьому рейтингу посідає Дніпро, а третє - Харків.

У липні українці вважали за краще купувати модель Renault Sandero (було продано 549 одиниць), кросовери Renault Duster (437 одиниць), Toyota RAV4 (365 одиниць), Renault Logan (329 одиниць) і Hyundai Tucson (279 одиниць).

Також з'ясувалося, що більш ніж половина всіх нових авто в липні (5,8 тисячі) - кросовери. 32% від усіх поставлених на облік машин були обладнані дизельними двигунами, а кожен п'ятий автомобіль коштував понад 35 тисяч доларів без урахування ціни за додаткове обладнання.

Нагадаємо, нещодавно у Києві помітили дорогущий автомобіль вартістю 14 мільйонів.

Раніше ми писали, що робити автомобілістам, у яких виявився "клон" авто.

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