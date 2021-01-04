Украинцы должны заплатить налог на авто: кому и сколько нужно выложить

Налоги на авто в Украине 2021 (коллаж: РБК-Украина)

Украинским автомобилистам напомнили о налоге на транспортное средство, которое придется заплатить в 2021 году.

Речь идет о машинах, которым не более пяти лет, а их стоимость составляет не менее 375 минимальных зарплат, сообщает auto-portal. На сегодня это 2,25 млн гривен.

Такие требования озвучены в статье 267 Налогового кодекса Украины.

"Объектом налогообложения является легковые автомобили, с года выпуска которых прошло не более пяти лет (включительно) и среднерыночная стоимость которых составляет более 375 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января налогового (отчетного) года", - говорится в нормативном акте.

При этом стоимость авто оценивается Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. Сейчас в Украине всего 213 таких автомобилей.

Налогоплательщику уведомления об уплате суммы налога и соответствующие платежные реквизиты направляются соответствующим органом.

Если же владелец такого авто не заплатит налог в течение 60 дней, сумма взыскания будет расти. Если заплатить в первые 90 дней, то сумма штрафа возрастает на 10%, после 90 дней - на 20%. Кроме того, автомобиль или другое имущество могут арестовать.

Ранее мы писали, что в Верховной Раде инициируют новый законопроект, касающийся штрафов для автомобилистов.

Кроме того, сообщалось, что водителям фур и автобусов придумали новые штрафы.