Водителям фур и автобусов грозит новый штраф: за что могут наказать

Водители фур и автобусов могут получить новый штраф (Фото: РБК-Украина)

Водители грузовых автомобилей и автобусов должны иметь не один страховой полис, а два

Водители грузовых автомобилей и автобусов могут получить новый штраф – за отсутствие полиса страхования. Этот документ должен быть обязательно в наличии, согласно статье 7 Закона "О страховании". В законе есть определение обязательных видов страхования, в которые внесено личное страхование от несчастных случаев в транспорте.

Согласно пункту 1 Положения осуществления обязательного личного страхования водителя от несчастных случаев на транспорте, утвержденным постановлением КМУ от 14.08.1996 №959, личному страхованию подлежат все работники транспортных предприятий, независимо от форм собственности и видов деятельности, которые заняты в транспортных перевозках. По пункту 2 этого Положения застрахованными считаются водители во время обслуживания поездки. Об этом пишет ТСН со ссылкой на "Дорожного адвоката".

Таким образом, наличие страхового полиса и личной страховки у водителя грузового автомобиля или автобуса должно быть обязательно. По закону, перевозки пассажиров или грузов без оформления полиса являются нарушением и в таких случаях положен штраф – в размере 1700 гривен. Ответственность несет юридическое лицо или предприниматель, который осуществляет перевозки.

Стоит отметить, что при осуществлении грузовых или пассажирских перевозок недостаточно страхового полиса на автомобиль, водитель должен иметь при себе также и личный страховой полис.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинских водителей предупредили о новых штрафах, которые касаются номеров.

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