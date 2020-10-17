В Раде взялись за штрафы для автомобилистов: что придумали

Штрафы для водителей в Украине (коллаж: РБК-Украина)

В Верховной Раде инициируют новый законопроект, касающийся штрафов для автомобилистов

На портале Верховной Рады появился новый законопроект, который касается штрафов для украинских водителей.

Нормативный акт значится под номером 4194, и он предусматривает, что 50% от суммы уплаченной водителем за нарушение ПДД будет идти в местный бюджет. То есть в бюджет того населенного пункта, где произошло нарушение. Проект закона появился на официальном портале парламента.

Полное название законопроекта звучит так: "Проект Закона о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно распределения поступлений от административных штрафов за административные правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, зафиксированные в автоматическом режиме в пределах населенных пунктов".

Такая инициатива нужна, по словам авторов законопроекта, чтобы местная власть была заинтересована в установке систем автоматической фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

"В населенных пунктах будет происходить снижение нарушений правил дорожного движения, рост безопасности на дорогах, а поступления от уплаты административных штрафов дадут возможность местным властям расширять систему и улучшать инфраструктуру населенных пунктов", - говорится в пояснительной записке.

Ранее мы писали, что в Киеве водитель отделался смешным штрафом после того, как снес коляску с младенцем на переходе.

Кроме того, сообщалось, что водителям фур и автобусов придумали новые штрафы.