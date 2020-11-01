Украинцев ждут неприятности при продаже авто: сколько нужно платить

В Украине при продаже первого автомобиля налог изыматься не будет. Но если вы в течение года будете продавать или обменивать второе свое авто, то государству нужно будет заплатить 5% плюс военный сбор 1,5%, а за третье и последующее авто налоговики потребуют уже 18% и военные сбор в 1,5%.

До принятия изменений за третий автомобиль нужно было заплатить всего 5%, вместо 18%. Новые правила вступили в силу в конце мая 2020 года. Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

Стоит отметить, что новый налог распространяется не только на легковые авто, но и на другой вид транспорта, включая мотоцикл или мопед.

В 2021 году в Украине транспортный налог в размере 25 тысяч гривен нужно будет платить тем владельцам, стоимость авто которых составляет от 2,2 миллиона гривен, если авто не старше пяти лет.

Напомним, в Киеве заметили эксклюзивное авто Ford Mustang Bullitt, выпущенное в память о знаменитом фильме "Буллит" со Стивом Маккуином. В авто установлен пятилитровый V8 и его мощность составляет 480 лошадиных сил. Машина разгоняется до сотни всего за 4,6 с. Ее максимальная скорость составляет 262 км/ч.

Ранее сообщалось о том, что из-за пандемии в Украине могут появиться дешевые авто из США и Европы. Стоимость автомобилей из США уже начала снижаться. Это связано с тем, что цены на б/у автомобили на аукционах в Америке просели.